PORTES OUVERTES VIRTUELLES AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE MONTRÉAL

Classes de maître et rencontre d'information

MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) tiendra des portes ouvertes le 18 février prochain, un événement virtuel auquel tous les jeunes musiciennes et musiciens de la province peuvent participer.

Prenant la forme de classes de maître, ces portes ouvertes rassemblent une dizaine de professeurs du CMM. Différentes spécialités, autant le chant, les cordes que les vents seront présentés et chaque professeur offrira du contenu exclusif aux participants. En effet, c'est par voie d'inscription qu'il sera possible d'obtenir un lien menant vers la ou les classes de maîtres sélectionnées. Pour ce faire, les personnes intéressées doivent remplir un court formulaire dans lequel elles devront indiquer leurs préférences.

Rencontre d'information

Le Conservatoire de musique de Montréal offrira également une dernière rencontre d'information virtuelle le 24 février à 17 h avant la fin de sa période d'admission qui prend fin le 1er mars prochain. Cette rencontre couvrira différents sujets tels que les programmes offerts, le processus d'admission et les auditions. Pour y assister, il suffit de remplir le formulaire d'inscription et les gens sont invités à y inscrire toutes leurs questions en lien avec le Conservatoire.

Admissions

Le Conservatoire de musique de Montréal admet des élèves dès l'âge de 8 ans au programme préparatoire et offre une formation de haut niveau en musique qui s'étend jusqu'au deuxième cycle universitaire. Plus de 25 spécialités instrumentales y sont enseignées par un corps professoral composé de musiciens professionnels actifs et impliqués dans leur milieu.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

SOURCE Conservatoire de musique de Montréal

Renseignements: Jean-François Turner, Conservatoire de musique de Montréal, [email protected], 514 873-4031, poste 232