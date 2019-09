Portes ouvertes sur les fermes du Québec (UPA) - La députée Marie Montpetit sera présente et invite la population à découvrir les fermes du Québec

LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Maurice-Richard et porte-parole libérale en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture, Mme Marie Montpetit, invite les citoyens à participer en grand nombre à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec de l'Union des producteurs agricoles (UPA), qui se tiendra le dimanche 8 septembre 2019.

Sous la thématique L'environnement c'est dans notre culture!, les portes ouvertes sont l'occasion de découvrir les pratiques agroenvironnementales et les produits de plus de 100 fermes participantes. C'est un rendez-vous annuel entre les producteurs et les Québécois depuis 17 ans.

« Nous pouvons être fiers de nos productrices et producteurs agricoles qui travaillent d'arrache-pied pour nous fournir des produits frais et de grande qualité, selon les meilleures pratiques agroenvironnementales. Les Portes ouvertes sur les fermes du Québec sont une occasion unique d'aller à la rencontre de ces gens de passion derrière nos excellents produits d'ici. Ce sera l'occasion de remercier ces agricultrices et agriculteurs qui nous permettent de manger local et d'encourager l'économie d'ici, en plus d'être des ambassadeurs exceptionnels pour le Québec partout à travers le monde. Faites comme moi, et venez à leur rencontre ! »

Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole libérale en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture

Pour consulter les activités qui s'offrent à vous et à votre famille dans votre région, consultez le site Web : https://portesouvertes.upa.qc.ca/

