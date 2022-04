Passez une fin de semaine à apprendre de nouvelles choses sur la province en participant à un événement gratuit

TORONTO, le 22 avril 2022 /CNW/ - Élargissez vos horizons et explorez les lieux les plus riches en culture de l'Ontario comme jamais auparavant en découvrant l'envers du décor. Ce printemps, Portes ouvertes Ontario est de retour, offrant cette fois-ci davantage d'événements en personne. La saison de 2022, qui commence la fin de semaine de la fête des Mères, comprendra plus de 20 événements en personne entre mai et octobre, vous offrant de nombreuses occasions de redécouvrir l'Ontario en visitant ses sites les plus fascinants… sans frais!

Le programme Portes ouvertes en ligne est également de retour, avec des centaines de lieux à visiter par voie virtuelle déjà inclus dans la liste, et bien d'autres encore à venir au cours de l'année. Profitez de ces expériences virtuelles pour faire passer un après-midi pluvieux, planifier de belles vacances à la maison ou visiter à distance des destinations touristiques incontournables à l'autre bout de la province.

Cette année 2022, que vous souhaitiez approfondir vos connaissances sur l'histoire de l'Ontario ou apprendre de nouvelles choses, découvrir des activités amusantes à faire en famille ou trouver l'inspiration pour votre prochain voyage, Portes ouvertes Ontario a la solution pour vous.

Événements - printemps et été 2022

Chaque année, Portes ouvertes Ontario offre aux férus d'histoire, d'architecture, d'exploration urbaine et de photographie une rare occasion de pénétrer dans les coulisses de merveilles du patrimoine naturel et culturel. La plupart de ces lieux imprégnés d'histoire sont typiquement fermés au public. Les sites participants comprennent typiquement des bâtiments historiques, des éléments d'infrastructure municipale (tels des barrages hydroélectriques ou des usines de traitement de l'eau), des palais de justice, des théâtres, des sentiers, des banques, des écoles et plus encore. Certains sites offrent des visites guidées ou des expositions spéciales pour aider les visiteurs à découvrir leurs histoires.

Cette année, durant le printemps et l'été, les Ontariens et les Ontariennes auront la chance de voir des lieux familiers sous une lumière différente ou de prendre une journée pour assister à l'un des neuf événements participants de Portes ouvertes Ontario :

Peterborough (7 mai)

(7 mai) Hamilton (7-8 mai)

(7-8 mai) Toronto (28-29 mai)

(28-29 mai) Whitchurch-Stouffville (4 juin)

(4 juin) Ottawa (4-5 juin)

(4-5 juin) Oxford- Ingersoll (18 juin)

(18 juin) Canton Loyalist (18 juin)

(18 juin) St. Catharines (20 août)

(20 août) Cornwall et Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry (20-21 août)

En 2020 et 2021, la pandémie mondiale avait forcé Portes ouvertes Ontario à passer principalement à un modèle en ligne, n'offrant qu'une poignée de petits événements en personne. À ce titre, maintenant que de nombreuses collectivités amorcent la réouverture postpandémique et recommencent à accueillir des visiteurs, 2022 sera une année charnière.

« Portes ouvertes Ontario insuffle un sentiment de communauté et d'entraide en Ontario en mettant au jour les secrets qui se cachent derrière nos lieux d'intérêt régionaux, explique Lisa McLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Grâce à une combinaison unique d'événements en ligne et en personne, la Fiducie donne à la population ontarienne la chance d'explorer des lieux de partout dans notre merveilleuse province, qui mettent en valeur notre histoire et notre culture. Je vous encourage, chacune et chacun, à découvrir ces trésors locaux de vos propres yeux et à voir personnellement ce que l'Ontario a à offrir au monde à elle seule. »

« Nous invitons tout le monde à profiter de cette merveilleuse occasion d'enrichir vos vacances à la maison en participant à un événement de Portes ouvertes Ontario cette saison pour redécouvrir les trésors de la province de vos propres yeux, déclare John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien. Chaque site, ancien ou neuf, vous permettra d'approfondir votre connaissance de l'histoire de l'Ontario et de découvrir l'ampleur de notre patrimoine local. »

En septembre et en octobre, une autre série d'événements encore plus ambitieuse aura lieu à l'échelle de la province. Davantage d'informations à ce sujet seront communiquées durant l'été. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les événements et les programmes virtuels à venir, assurez-vous d'ajouter le site Web DoorsOpenOntario.on.ca/fr à vos favoris et de le visiter fréquemment.

Portes ouvertes Ontario est un programme annuel de la Fiducie du patrimoine ontarien qui cherche à mettre en relief le patrimoine local de la province. Ce programme est rendu possible grâce au commanditaire principal, le Groupe financier Banque TD, ainsi qu'au généreux soutien du Fonds pour les manifestations culturelles de l'Ontario et de Destination Ontario.

Téléchargez la trousse d'information sur Portes ouvertes Ontario ici.

Restez connecté :

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Inscrivez‑vous au bulletin Questions de patrimoine... toujours plus!

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est un organisme du ministère du Patrimoine, des Sports, du Tourisme et des Industries culturelles de l'Ontario. La Fiducie conserve, interprète et partage le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel, matériel et immatériel, d'importance provinciale, interprète l'histoire de l'Ontario, célèbre sa diversité et sensibilise les Ontariens à son importance dans notre société. La Fiducie conçoit une province d'Ontario où nous conservons, valorisons et partageons les lieux et les paysages, les histoires, les traditions et les récits qui incarnent notre patrimoine, aujourd'hui et pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Patricia Njovu, spécialiste principale Marketing et Communications, Fiducie du patrimoine ontarien, [email protected], 437 248-1439.