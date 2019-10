Portes ouvertes de la section scénographie du Conservatoire d'art dramatique de Québec

Une carrière en art de la scène vous intéresse ? Vous êtes passionné par l'espace, la matière et la lumière ? Venez discuter avec les professeurs et les élèves de troisième année ; une occasion d'en apprendre davantage sur cette formation unique dans un établissement public du Québec. « Les cours de scénographie du Conservatoire proposent d'accompagner l'élève selon ses intérêts et son potentiel. Les élèves toucheront tous aux décors, aux costumes et aux éclairages à un moment ou à un autre ; ils développeront tous les outils pour œuvrer dans chacune des ces spécialités, et nous nous assuront d'élever les talents de chacun de façon personnalisée », explique Jacques Leblanc, directeur du CADQ.