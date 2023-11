PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) tiendra une journée portes ouvertes le 25 novembre prochain dès 13 h, activité à laquelle tous les jeunes musiciens de la grande région de Québec sont invités!

Le CMQ a planifié avec soin son événement, proposant une variété d'activités visant à immerger les participants dans l'expérience Conservatoire. Allant des cours publics à l'essai d'instrument, en passant par la visite des locaux, des rencontres avec les professeurs et même des prestations, les futurs élèves et étudiants auront surtout l'occasion de poser toutes leurs questions en lien avec le processus d'admission et d'audition.

« Les conservatoires sont des lieux accessibles à toutes et à tous. Nous avons des programmes tant pour les jeunes du primaire et du secondaire que pour les étudiants des niveaux collégial et universitaire », commente Marc Hervieux, directeur général du CMADQ. « Le Conservatoire, c'est comme une grande famille où chacun trouve sa place et nous sommes impatients d'y accueillir de nouveaux élèves avec qui nous pourrons partager notre passion de la musique! » ajoute Jean-Fabien Schneider, directeur du CMQ.

Les personnes intéressées à participer à notre journée portes ouvertes trouveront toute l'information sur le site Web du Conservatoire en cliquant sur l'événement proposé par le Conservatoire de musique de Québec.

Déposer une demande pour l'année scolaire 2024-2025

La période d'admission a débuté le 1er novembre dernier et s'étendra, selon les conservatoires, jusqu'au 1er mars 2024. Les musiciens souhaitant étudier aux niveaux collégial et universitaire peuvent bénéficier d'une audition hâtive si leur demande est déposée avant le 15 janvier 2024. Toutes les informations en lien avec le processus d'admission sont disponibles sur le site Web du Conservatoire.

À propos du Conservatoire de musique de Québec

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

