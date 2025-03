Les deux nouvelles cartes de crédit permettent au titulaire d'être immédiatement reconnu dans le programme de fidélisation de Porter en tant que Grand Voyageur VIPorter et d'accélérer son parcours de récompenses de voyage grâce à des taux d'accumulation inégalés dans le secteur pour les voyages et les dépenses courantes.

Plus de 30 000 demandeurs sur la liste d'attente du prélancement.

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Porter Airlines, BMO et Mastercard annoncent le lancement de deux nouvelles cartes Mastercard BMO VIPorter, créant ainsi le premier et le seul programme de cartes de crédit de voyage au Canada qui accorde des avantages immédiats de grand voyageur aux titulaires de cartes participant au programme de fidélisation d'une compagnie aérienne, tout en permettant des taux d'accumulation de récompenses de voyage accélérés. Plus de 30 000 personnes se sont inscrites sur la liste d'attente avant le lancement depuis l'annonce du programme en janvier 2025, alors que les Canadiens recherchent plus de choix et d'avantages pour leurs cartes de crédit de voyage.

Carte Mastercard BMO VIPorter (Groupe CNW/BMO Groupe Financier) Carte Mastercard BMO VIPorter World Elite (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

La nouvelle gamme de cartes de crédit Mastercard BMO VIPorter permet aux clients d'accumuler des points VIPorter et de les échanger contre des vols en effectuant des achats courants, tout en accordant automatiquement les avantages Grand Voyageur VIPorter au titulaire principal de la carte et à tout titulaire secondaire du compte. Les avantages de la carte, ainsi que l'offre de bienvenue, comprennent l'exonération des frais annuels la première année et jusqu'à 70 000 points VIPorter, ce qui permet aux titulaires de la carte d'accumuler jusqu'à 2 400 $ de valeur totale au cours de la première année. Les titulaires de la carte peuvent bénéficier de taux d'accumulation de points plus élevés et d'avantages personnels en matière de voyage, notamment :

Carte Mastercard BMO VIPorter

La carte offre plus de valeur et de possibilités d'obtenir des récompenses et des vols : les titulaires obtiennent 2 points pour chaque dollar dépensé sur tous les vols Porter, 1 point pour chaque dollar dépensé pour le transport, l'essence, l'épicerie, la restauration et l'hébergement à l'hôtel, et 0,5 point pour chaque dollar dépensé pour tous les autres achats.

Les titulaires de la carte bénéficient automatiquement des avantages Passeport de Grand Voyageur VIPorter, notamment l'obtention de 6 points par dollar sur les vols Porter, un enregistrement exclusif à l'aéroport, un contrôle de sécurité prioritaire, un embarquement anticipé et un placement prioritaire sur un autre vol en cas de retard de vol.

Tous les titulaires de carte obtiennent également 1 $ Grand Voyageur pour chaque tranche de 25 $ de dépenses admissibles effectuées avec leur carte de crédit, ce qui leur permet de gagner encore plus d'argent et de bénéficier d'avantages en matière de voyage au fil du temps.

Cette carte offre un bon annuel pour un rabais de 35 % sur le tarif de base de tous les vols Porter pour un maximum de quatre personnes, à condition de dépenser au moins 25 000 $ par an avec la carte.

Carte Mastercard BMO VIPorter World Elite

La carte offre des récompenses et des expériences de voyage supérieures : les titulaires obtiennent 3 points pour chaque dollar dépensé sur les vols de Porter, 2 points pour chaque dollar dépensé pour le transport, l'essence, l'épicerie, la restauration et l'hébergement à l'hôtel, et 1 point pour chaque dollar dépensé pour tous les autres achats.

Les titulaires de la carte bénéficient automatiquement des avantages de membre Grand Voyageur VIPorter Horizon, qui leur permettent d'accumuler 6 points par dollar sur les vols de Porter, de bénéficier d'un enregistrement exclusif à l'aéroport, d'un contrôle de sécurité prioritaire, d'un embarquement anticipé, d'un placement prioritaire en cas de retard de vol, d'un bagage enregistré gratuit, d'un bagage à main à l'achat d'un tarif de base en classe économique et de la sélection gratuite d'un siège PorterClassique.

Tous les titulaires de carte obtiendront également 1 $ Grand Voyageur pour chaque tranche de 25 $ de dépenses admissibles effectuées avec leur carte de crédit, ce qui leur permettra de gagner encore plus d'argent et de bénéficier d'avantages de voyage au fil du temps.

Cette carte offre un laissez-passer Porter aller-retour annuel pour compagnon de voyage qui permet à un passager supplémentaire voyageant sur la même réservation de bénéficier d'un rabais de 100 % sur le tarif de base de n'importe quel vol Porter, à condition de dépenser au moins 50 000 $ par année avec la carte.

« Porter élève l'expérience de voyage en classe économique pour tous ses passagers et VIPorter permet aux clients fidèles de profiter d'avantages gratuits qui améliorent encore plus leur voyage, a déclaré Edmond Eldebs, vice-président principal et directeur commercial, Porter Airlines. Alors que d'autres programmes permettent d'atteindre des niveaux d'adhésion de grand voyageur en fonction du montant dépensé sur leurs cartes, la gamme de cartes Mastercard BMO VIPorter les accorde automatiquement. En s'associant à BMO et à Mastercard pour permettre aux titulaires de cartes d'accéder immédiatement aux avantages du programme Grand Voyageur et d'accumuler des points VIPorter encore plus rapidement, nos membres peuvent échanger leurs points contre encore plus de vols sur les ailes de Porter et de ses partenaires. Porter croît plus rapidement que toute autre compagnie aérienne canadienne et les occasions d'utiliser des points pour vivre des expériences de voyage enrichissantes se multiplient avec nous. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Porter et Mastercard pour réimaginer l'expérience des récompenses de voyage et offrir aux Canadiens des moyens novateurs et pratiques d'atteindre simultanément leurs objectifs personnels et financiers, s'est réjouie Jennifer Douglas, chef, Paiements Particuliers et petites entreprises Amérique du Nord, BMO. Le programme Mastercard BMO VIPorter permet aux Canadiens de prendre en main leurs voyages grâce à une gamme de nouvelles cartes de crédit qui offrent une valeur et des récompenses attrayantes pour les achats de tous les jours, les aidant ainsi à améliorer leurs finances. »

« Nous sommes déterminés à offrir aux Canadiens des occasions d'améliorer leurs expériences quotidiennes et de poursuivre leurs passions, en particulier les voyages. C'est pourquoi nous sommes ravis de présenter la nouvelle gamme de cartes de crédit Mastercard BMO VIPorter, en partenariat avec BMO et Porter, a indiqué Diane Miquelon, première vice-présidente, Institutions financières, Mastercard, Canada. Cette nouvelle offre permettra aux Canadiens d'accélérer leur parcours de récompenses de voyage avec des achats de tous les jours, tout en s'assurant que chaque transaction est sécurisée, simple et transparente. »

Les nouvelles cartes permettent aux membres VIPorter d'accumuler rapidement des points à échanger sur le réseau nord-américain en expansion de Porter, ainsi que sur la liste croissante des partenaires aériens mondiaux de Porter, qui comprend actuellement des vols exploités par Air Transat et Alaska Airlines.

Points forts du programme VIPorter de Porter :

tous les membres reçoivent 100 % de leurs points admissibles pour chaque vol acheté, y compris les tarifs de base en classe économique, à l'exclusion des taxes et des frais. VIPorter est le seul programme de fidélisation des compagnies aériennes au Canada à donner aux membres la pleine valeur pour chaque dollar dépensé sur les vols;

à donner aux membres la pleine valeur pour chaque dollar dépensé sur les vols; accélération de l'accumulation de points et avantages supplémentaires pour les membres Grand Voyageur VIPorter;

échange de n'importe quel siège dans le réseau en expansion de Porter, y compris les options d'échange de points seulement et d'argent et de points, sans dates d'interdiction;

obtention de certificats de vol PorterReserve confirmés, à partir de 3 000 $ de dépenses annuelles;

le programme Longueur d'avance permet aux membres de reporter jusqu'à 3 000 $ de dépenses admissibles à l'année suivante afin d'accélérer leurs avantages Grand Voyageur;

plus de 3 000 itinéraires de vols peuvent être échangés avec Porter, Air Transat et Alaska Airlines pour des destinations en Amérique du Nord et dans le monde entier.

Planifiez votre prochain voyage avec des offres de bienvenue exclusives

Afin d'aider les Canadiens à entreprendre leur parcours de récompenses, les frais annuels de toutes les cartes Mastercard BMO VIPorter seront annulés la première année. Les titulaires de la carte Mastercard BMO VIPorter peuvent obtenir 40 000 points et un bon de vol Porter assorti d'un rabais de 35 % sur le tarif de base au cours de la première année. Les titulaires de la carte Mastercard BMO VIPorter World Elite peuvent quant à eux obtenir 70 000 points, un laissez-passer pour compagnon donnant droit à un rabais de 100 % sur le tarif de base de Porter et 1 000 $ de dépenses admissibles au cours de la première année.

Pour en savoir plus sur la gamme de cartes Mastercard BMO VIPorter, y compris sur d'autres conditions et caractéristiques importantes, veuillez consulter le site bmo.com/carte-viporter.

À propos de Porter

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard dynamise les économies et donne du pouvoir aux gens dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous construisons une économie durable où chacun peut prospérer. Nous soutenons un vaste éventail de choix de paiements numériques, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les personnes, les entreprises et les administrations gouvernementales à réaliser leur plus grand potentiel.

