MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Porter Airlines, BMO et Mastercard s'associent pour accélérer le parcours des Canadiens en matière de récompenses de voyage. Une nouvelle gamme de cartes Mastercard BMO VIPorter sera offerte aux Canadiens au printemps 2025.

Animée par un engagement commun à dépasser les attentes des clients en matière de service et de fidélisation, cette collaboration offrira des avantages de voyage améliorés aux titulaires de carte, leur permettant de profiter de récompenses supplémentaires à chaque étape de leur voyage. L'expérience de vol primée de Porter est complétée par son approche de pointe du secteur canadien en matière de fidélisation des compagnies aériennes, qui récompense plus rapidement les grands voyageurs, les membres obtenant de précieux avantages de voyage pour moins de vols et moins de dépenses annuelles. La nouvelle gamme de cartes de crédit Mastercard BMO VIPorter accélérera la possibilité d'accumuler des points VIPorter et de les échanger contre des vols au moyen d'achats courants. En s'associant, BMO et Porter travailleront stratégiquement ensemble pour offrir davantage de programmes qui rendront les voyages plus pratiques et plus gratifiants pour les Canadiens.

« L'expérience supérieure de Porter en classe économique a établi la norme pour les voyages en classe économique en Amérique du Nord. Avec l'expansion de notre réseau, nous mettons également sur pied un programme de fidélisation qui est aussi distinct et axé sur la valeur que l'expérience de vol de Porter, a déclaré Kevin Jackson, président, Porter Airlines. Le lancement de la gamme de cartes Mastercard BMO VIPorter est la première d'une série d'améliorations du programme de fidélisation qui créeront une valeur et une reconnaissance substantielles pour nos membres VIPorter. BMO et Mastercard sont les partenaires parfaits pour Porter, car chaque marque est alignée sur la prestation d'un niveau élevé de service et de valeur à nos clients. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Porter et Mastercard pour offrir des avantages améliorés qui rendent les voyages plus satisfaisants et plus accessibles à nos clients, a indiqué Jennifer Douglas, chef, Paiements Particuliers et petites entreprises Amérique du Nord, BMO. Sachant que de nombreux Canadiens recherchent une carte de crédit qui fait le pont entre leur mode de vie et leurs objectifs financiers, nous donnerons à nos clients les moyens d'accélérer leur parcours de récompenses de voyage, ce qui les aidera à améliorer leurs finances et les rapprochera de leur prochaine destination de voyage. »

« Le consommateur d'aujourd'hui exige de nouvelles offres qui le rapprochent de ses passions, y compris les voyages, a ajouté Diane Miquelon, première vice-présidente, Institutions financières, Mastercard, Canada. Nous sommes fiers de nous associer à Porter et à BMO pour cette nouvelle gamme de cartes de crédit Mastercard qui offre des avantages améliorés en matière de voyage, ainsi qu'une valeur et des récompenses significatives, tout en accordant la priorité à la confiance et à la sécurité pour chaque transaction. »

La nouvelle carte permettra aux membres VIPorter d'accumuler rapidement des points qu'ils pourront échanger sur le réseau nord-américain en expansion de Porter, ainsi que d'introduire l'échange de points sur la liste croissante des partenaires aériens mondiaux de Porter.

Points forts du programme VIPorter de Porter :

tous les membres reçoivent 100 % de leurs points admissibles pour chaque vol acheté, y compris les tarifs de base en classe économique, à l'exclusion des taxes et des frais. VIPorter est le seul programme de fidélisation des compagnies aériennes au Canada à donner aux membres la pleine valeur pour chaque dollar dépensé sur les vols;

à donner aux membres la pleine valeur pour chaque dollar dépensé sur les vols; accélération de l'accumulation de points et avantages supplémentaires pour les membres Grand Voyageur VIPorter;

échange de n'importe quel siège dans le réseau en expansion de Porter, y compris les options d'échange de points seulement et d'argent et de points, sans dates d'interdiction;

obtention de certificats de vol PorterReserve confirmés, à partir de 3 000 $ de dépenses annuelles;

le programme Longueur d'avance permet aux membres de reporter jusqu'à 3 000 $ de dépenses admissibles à l'année suivante afin d'accélérer leurs avantages Grand Voyageur.

Une liste d'attente de prélancement est ouverte pour les membres VIPorter, avec une offre spéciale faite sous réserve du respect des conditions d'admissibilité. Les caractéristiques complètes de la carte seront communiquées ultérieurement. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.flyporter.com.

À propos de Porter

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard dynamise les économies et donne du pouvoir aux gens dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous construisons une économie durable où chacun peut prospérer. Nous soutenons un vaste éventail de choix de paiements numériques, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les personnes, les entreprises et les administrations gouvernementales à réaliser leur plus grand potentiel.

