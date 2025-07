Afin d'aider les entreprises mondiales de tous les secteurs à mieux s'intégrer au marché chinois, le Pavillon des entreprises dispose de six grands espaces d'exposition : équipement médical et produits de santé, automobile et mobilité intelligente, industrie intelligente et technologies de l'information, biens de consommation, produits alimentaires et agricoles, et commerce des services. Il accueillera de nouveau une section spéciale consacrée à l'incubation de l'innovation. Grâce à l'intérêt et à la participation soutenus des entreprises étrangères, la surface d'exposition réservée a dépassé les 330 000 mètres carrés; 170 entreprises et 26 institutions participeront pour la huitième fois à l'événement.

Le Pavillon des entreprises présente notamment quatre innovations qui témoignent de son dynamisme et des nombreuses occasions de collaboration qu'il réserve aux participants.

Une section spéciale consacrée aux produits des pays les moins avancés sera lancée parallèlement à une section améliorée consacrée aux produits africains, afin d'aider 53 partenaires diplomatiques africains à tirer parti du traitement tarifaire nul pour entrer sur le marché chinois.

Une nouvelle section consacrée aux provinces et villes étrangères constitue un autre point fort.

Axée sur les premières mondiales, une piste dédiée à la découverte des nouveautés et une section amplifiant la présence des exposants sont mises en place.

Une plateforme de commerce électronique transfrontalière sera mise en place pour la promotion spécialisée, la mise en relation et la diffusion en direct.

Le 8e Forum économique international de Hongqiao (HQF) se tiendra sous le thème « S'ouvrir à de nouvelles opportunités, coopérer pour un avenir commun ». Parallèlement à la publication du Rapport sur l'ouverture mondiale 2025 et du dernier Indice d'ouverture mondiale, le HQF organisera plus de 20 sessions parallèles sur la revitalisation de la coopération multilatérale, le renforcement de l'intelligence numérique, le développement vert et durable, et une Chine plus ouverte.

Les événements parallèles conserveront les catégories précédentes, tandis que les activités d'échanges entre les peuples s'enrichiront d'une nouvelle zone « Amis charmants de la ville », qui invitera les provinces et villes amies internationales à installer leurs stands.

Ne manquez pas la 8e édition de la CIIE - réservez votre place dès maintenant!

Inscrivez-vous en tant qu'exposant :

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en

Inscrivez-vous en tant que visiteur professionnel :

https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en

Personne-ressource : Madame Cui Yan, tél. : 0086-21-968888, courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2738343/image_5031553_37351583.jpg

SOURCE China International Import Expo (CIIE)