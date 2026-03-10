Portait inédit des déchets en bord de route : RECYC-QUÉBEC présente une première étude d'envergure

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - RECYC‑QUÉBEC dévoile les résultats de la première étude de caractérisation des déchets sauvages réalisée au Québec, un exercice d'envergure visant à mieux comprendre la nature des matières abandonnées le long des autoroutes et sur les rives. Menée en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que Mission 1000 tonnes, cette étude offre un portrait inédit des déchets retrouvés dans ces milieux sensibles.

Étude de caractérisation des déchets en bordure de routes et de rives (Groupe CNW/Société québécoise de récupération et de recyclage)

Au total, près de 4,3 tonnes de matières ont été caractérisées le long des autoroutes et 2,5 tonnes sur les rives. Les résultats montrent que les plastiques dominent largement : ils représentent environ 40,6 % des matières en poids trouvées en bordure d'autoroutes et 44 % des objets retrouvés sur les rives. L'étude révèle également la présence importante de matières recyclables ainsi qu'une proportion notable de résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) sur les rives étudiées, des matériaux souvent associés à des détériorations de structure environnante.

Dans ce contexte, RECYC-QUÉBEC formule les recommandations suivantes :

Réduire les déchets à la source

Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Plusieurs gestes simples permettent d'y arriver :

• Favoriser les produits et contenants réutilisables.

• Privilégier, lorsque c'est possible, les emballages minimalistes ou sans plastique.



Bien disposer des matières grâce à l'application Ça va où? de RECYC-QUÉBEC

Une partie des matières retrouvées dans l'environnement aurait pu être recyclée ou récupérée. L'application Ça va où? offre un moyen simple et gratuit de repérer la bonne filière pour chaque matière : plastiques, métaux, papiers, contenants et bien d'autres. Cet outil facilite l'adoption des bons gestes au quotidien.



Améliorer la gestion des matières en déplacements et en transport

Certaines matières se retrouvent dans l'environnement lors des déplacements. De simples pratiques permettent de réduire ces pertes involontaires :

• Garder un petit sac dans le véhicule pour y déposer temporairement ses matières.

• Utiliser les haltes routières et installations prévues pour disposer adéquatement des déchets et matières recyclables.

« Les résultats sont parlants : le plastique est omniprésent et plusieurs autres matières retrouvées pourraient être recyclées ou récupérées. Nous avons une responsabilité individuelle et collective de bien gérer nos déchets, à la maison comme dans les lieux publics et à l'extérieur. Faisons ce pas important pour protéger nos milieux naturels et réduire la pression sur l'environnement. », souligne Emmanuelle Géhin, présidente‑directrice générale de RECYC‑QUÉBEC.

Le rapport complet peut être consulté ici.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Depuis 35 ans, elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

