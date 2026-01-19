RECYC-QUÉBEC et 2 Degrés s'allient pour stimuler l'innovation industrielle

QUÉBEC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - RECYC-QUÉBEC et 2 Degrés, un incubateur d'impact dédié aux startups et aux projets d'innovation en technologies propres au Québec, annoncent aujourd'hui un partenariat majeur de 300 000 $ sur trois ans visant à accélérer le développement de solutions industrielles concrètes et mesurables en économie circulaire.

Ce partenariat cible trois secteurs clés : les textiles, les résidus de construction, de rénovation et de démolition, ainsi que les matériaux de la transition énergétique.

Un partenariat stratégique pour transformer les pratiques

Ce partenariat se concrétise par un programme d'innovation qui combinera accompagnement stratégique, soutien financier et arrimage avec les besoins réels de l'industrie. Reconnus pour leur leadership en économie circulaire et en innovation environnementale, RECYC‑QUÉBEC et 2 Degrés souhaitent créer un environnement propice à l'émergence de projets porteurs, capables de changer la donne dans des secteurs où les besoins de transformation sont majeurs.

Trois secteurs prioritaires

Le programme est conçu pour identifier des solutions à fort potentiel de transformation, des innovations capables de transformer les pratiques industrielles et de générer des bénéfices environnementaux rapides et mesurables.

Textiles : Soutenir des solutions pour réduire, réemployer et valoriser une matière dont les volumes croissent rapidement.

Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) : Accélérer des innovations dans un secteur responsable d'une part importante des matières éliminées au Québec.

Matériaux liés à la transition énergétique : Encourager la circularité dans des filières émergentes.

Pensé comme un véritable levier de transformation, ce programme offre aux entrepreneurs et aux entreprises un cadre structurant pour faire émerger, tester et accélérer des solutions adaptées aux réalités du marché et aux besoins concrets de l'industrie.

Les modalités de participation, les critères de sélection et les échéances sont disponibles dès maintenant.

Pour en savoir plus sur le programme d'innovation : https://2degres.com/programme-dinnovation-i-recyc-quebec/

Un partenariat aligné sur des ambitions communes

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission de RECYC-QUÉBEC, qui vise entre autres à favoriser l'économie circulaire et à réduire la pression sur les ressources, en s'appuyant sur l'expertise de 2 Degrés pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs qui développent des solutions concrètes et innovantes à fort potentiel d'impact.

Citations

« RECYC-QUÉBEC prend de plus en plus ses marques dans le secteur des technologies émergentes par soucis de gestion de ces matières en fin de vie. Quant aux volumes de textiles et de résidus de construction, qui se retrouvent à l'enfouissement, il est impératif d'agir autrement. Avec ce programme, nous voulons soutenir des innovations capables de renverser cette tendance et de créer de véritables boucles de circularité. Ensemble, nous pouvons transformer ces matières en ressources et réduire la pression sur nos sites d'enfouissement. C'est aussi l'occasion de prévoir en amont la gestion des matériaux de la transition énergétique. »

- Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Ce nouveau partenariat avec RECYC-QUÉBEC nous rend très fiers! En unissant nos expertises, nous créons un cadre structurant pour soutenir de jeunes entreprises ambitieuses et accélérer l'émergence de solutions circulaires dans des secteurs clés comme le textile, les résidus de construction, rénovation et démolition et les matériaux de la transition énergétique. Par cet engagement, RECYC-QUÉBEC envoie un signal fort et mobilisateur à l'industrie et à tout l'écosystème : il est temps d'innover autrement, ensemble. »

- Alexandre Guindon, directeur général et fondateur de 2 Degrés

À propos de 2 Degrés

2 Degrés est un incubateur d'impact dédié aux startups et aux projets d'innovation en technologies propres au Québec. C'est au travers de ses programmes qu'il accompagne, soutient et propulse des startups au stade de pré-démarrage en technologies propres. Grâce à une équipe dévouée, un réseau de partenaires engagés et plus de 75 collaborateurs.trices fortement impliqué.e.s, 2 Degrés a accompagné plus de 80 entreprises innovantes démontrant un fort potentiel de croissance et d'impact depuis 2021.

À propos de RECYC-QUÉBEC

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Depuis 35 ans, elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Sources : 2 Degrés et RECYC-QUÉBEC, Pour tout renseignement : 2 Degrés : Morgane Salussolia, [email protected], 581-980-3523 ; RECYC-QUÉBEC : Relations médias, [email protected], Tél. : 514 351-7838