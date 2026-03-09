Lutte contre le gaspillage alimentaire - RECYC‑QUÉBEC renouvelle sa campagne de sensibilisation J'aime manger, pas gaspiller

Mieux utiliser les aliments déjà présents à la maison devient un geste simple et puissant, tant pour le portefeuille que pour l'environnement.

RECYC-QUÉBEC rappelle que ces trois gestes simples permettent de redonner de la valeur à ce que nous avons déjà et diminuer le gaspillage :

Mieux planifier les achats

Planifier ses repas et vérifier ce qu'on a déjà avant d'aller à l'épicerie permet de réduire les achats inutiles et d'éviter le surstockage, l'une des causes les plus courantes de gaspillage à la maison. Planifier, c'est aussi prévoir d'utiliser les restes dans des repas rapides, simples et déjà payés. Bien conserver les aliments

Une bonne organisation du frigo et de simples pratiques de conservation -- contenants hermétiques, congélation, rotation « premier entré, premier sorti » -- contribuent à prolonger la durée de vie des aliments et à préserver leur fraîcheur. Chaque aliment bien conservé est un aliment sauvé du bac. Maximiser l'utilisation des aliments

Utiliser pleinement les aliments déjà à portée de main, transformer les restes en nouveaux repas, cuisiner avec les parties souvent ignorées (fanes, tiges, croûtes) : ce sont toutes des façons de réduire le gaspillage tout en étant créatif et économique. Chaque reste a du potentiel, il suffit de lui redonner de la valeur.

« Dans un contexte où la facture alimentaire ne cesse d'augmenter, il devient essentiel de donner de la valeur à ce que l'on a déjà. Planifier l'achat de chaque aliment que l'on conserve mieux ou que l'on transforme, c'est de l'argent qu'on ne jette pas et un geste concret pour réduire notre impact collectif. En adoptant ces réflexes simples, chaque ménage peut économiser, réduire son gaspillage et donner plus de sens à sa consommation. » souligne la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Emmanuelle Géhin.

Se fier à ses sens : la clé pour éviter le gaspillage

RECYC-QUÉBEC encourage les consommateurs à utiliser leurs sens - la vue, l'odorat et le toucher - pour évaluer si un aliment est encore bon, même après sa date « meilleur avant ». Si un produit n'a pas d'odeur désagréable, ne présente pas de moisissure ou de texture anormale, il est souvent encore consommable.

Autres conseils pratiques

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la clé est une bonne gestion à la maison. Adopter de simples gestes peut faire une grande différence! D'abord, il est primordial de bien conserver ses aliments. Ensuite, apprendre à transformer les aliments qui approchent leur date de péremption est une bonne pratique. Par exemple, les légumes moins frais sont parfaits pour des soupes, des bouillons ou des sauces. Enfin, planifier les repas et les achats est une étape essentielle. Faire l'inventaire des aliments avant de faire l'épicerie permet d'acheter seulement ce qui est nécessaire et aide à réduire le gaspillage et à économiser.

À savoir

La facture alimentaire grimpe : une famille de quatre pourrait dépenser jusqu'à 17 572 $ en 2026, soit environ 1 000 $ de plus qu'en 2025.

une famille de quatre pourrait dépenser jusqu'à 17 572 $ en 2026, soit environ 1 000 $ de plus qu'en 2025. Au Québec, 16 % des aliments comestibles qui entrent dans le système bioalimentaire sont perdus ou gaspillés .

des qui entrent dans le système bioalimentaire . Les ménages représentent 28 % du gaspillage tota l preuve que chaque geste individuel compte réellement.

représentent l preuve que chaque geste individuel compte réellement. Les fruits et légumes comptent pour 45 % des aliments gaspillés, ce qui en fait la catégorie la plus touchée.

Trois gestes clés pour réduire le gaspillage et les dépenses : Mieux planifier les achats : vérifier ce qu'on a déjà, planifier en intégrant les restes. Bien conserver les aliments : organisation du frigo, congélation, rotation. Maximiser l'utilisation des aliments : utiliser les restes dès le lendemain, transformer les surplus, cuisiner les parties oubliées.



Pour en savoir plus, consulter l'étude de quantification des pertes et gaspillage alimentaire au Québec de RECYC-QUÉBEC.

