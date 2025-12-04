Plus de magie, moins de gaspillage : célébrez des Fêtes écoresponsables avec RECYC-QUÉBEC

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Cette année, RECYC-QUÉBEC invite les Québécoises et les Québécois à célébrer autrement grâce à son Guide des bons réflexes du temps des Fêtes, conçu pour inspirer des gestes simples et durables. Selon le Conseil National Zéro Déchet, les ménages canadiens génèrent de 25 à 45 % plus de matières résiduelles pendant la période des Fêtes et une grande partie provient de nourriture non consommée. De la décoration aux cadeaux ou aux repas, chaque action compte pour prolonger la vie des objets, réduire le gaspillage et adopter des gestes écoresponsables.

Guide des Fêtes écoresponsables de RECYC-QUÉBEC (Groupe CNW/Société québécoise de récupération et de recyclage)

Les bonnes pratiques à adopter

Ce guide regorge d'astuces pratiques pour réduire votre empreinte environnementale tout en conservant la magie des Fêtes.

Cadeaux et emballages :

Optez pour des présents qui ont une longue durée de vie et qui favorisent le réemploi ou offrez une expérience.

Privilégiez des emballages réutilisables comme des sacs en tissu, des boîtes décoratives ou du papier recyclé.

Soyez créatif : récupérez et transformez des matériaux pour emballer vos cadeaux de manière originale et durable.

Planifiez vos repas pour éviter le gaspillage alimentaire :

Évaluez combien de convives seront présents.

Faites une liste précise de ce dont vous avez besoin avant de faire vos achats.

Conservez correctement les aliments pour prolonger leur fraîcheur.

Transformez les restes en nouveaux plats ou en recettes savoureuses pour réduire les déchets alimentaires.

Et faites de la place dans le congélo pour garder les restes!

Réutilisez ou offrez une seconde vie à votre sapin et vos décorations :

Donnez votre sapin après les Fêtes pour qu'il soit composté.

Réparez ou réutilisez vos décorations année après année au lieu d'en acheter de nouvelles.

Inspirez votre entourage : créez de nouvelles décorations à partir de matériaux recyclés et partagez vos idées.

« Adopter les bons réflexes, c'est plus facile quand on a les bons outils » souligne Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC. « Ce guide est là pour vous inspirer et vous accompagner autant avant que pendant et après Noël. Le temps des Fêtes est synonyme de partage, et si on partageait aussi des gestes qui font du bien pour l'environnement? Chaque initiative circulaire contribue à un mouvement collectif, inspire les autres et crée un effet d'entrainement. Je vous invite à partager vos actions avec le mot-clic #EffetCirculaire, sans modération! »

L'application Ça va où? de RECYC-QUÉBEC à la rescousse

Pour simplifier le tri des matières résiduelles pendant les Fêtes, RECYC-QUÉBEC rappelle que l'application Ça va où? est disponible gratuitement sur iOS et Android pour vous aider à déposer vos matières au bon endroit. Par exemple, vous pouvez vérifier rapidement où déposer votre emballage cadeau ou votre sapin de Noël. Un réflexe simple à ajouter à votre liste de résolutions pour éviter les erreurs de tri et réduire votre impact environnemental.

En adoptant ces réflexes simples, vous rendez vos Fêtes plus magiques, tout en faisant un cadeau précieux à la planète : réduire notre empreinte, un geste à la fois.

Pour consulter le guide et découvrir plus de conseils, cliquez ici.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Depuis 35 ans, elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

