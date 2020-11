Portail employeurs dans Arrima - Des services simplifiés dans toutes les régions pour recruter

QUÉBEC, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, est fière d'annoncer la mise en ligne d'une nouvelle interface du Portail employeurs. Le Portail est offert dès aujourd'hui, pour les entreprises québécoises de toutes les régions du Québec qui souhaitent recruter à l'international.

Désormais, les entreprises pourront utiliser cette interface de recherche conçue spécifiquement pour elles afin d'identifier les personnes qui ont déposé une déclaration d'intérêt dans Arrima. Ainsi, les entreprises pourront identifier des profils qui correspondent aux emplois disponibles.

Par la suite, les entreprises pourront contacter directement les personnes retenues, déjà présentes au Québec ou à l'étranger et leur offrir un emploi en vue d'entreprendre des démarches d'immigration. L'entreprise sera guidée vers le programme d'immigration approprié et accompagnée tout au long des démarches qu'elle devra entreprendre.

Un service d'accompagnement personnalisé au recrutement

Les entreprises et les organismes inscrits au Registre des entreprises du Québec peuvent ainsi plus facilement :

s'informer sur les programmes et les services ;

recruter des personnes immigrantes ou des personnes issues des minorités ethnoculturelles établies au Québec, des étudiantes et étudiants internationaux diplômés du Québec détenteurs d'un permis de travail post-diplôme ou des travailleuses et travailleurs temporaires ou permanents à l'international ;

faciliter l'intégration des personnes immigrantes, notamment grâce à l'offre gouvernementale en francisation et aux programmes d'intégration socioprofessionnelle.

Les conseillères et les conseillers en immigration régionale et en recrutement international du Ministère leur offrent un accompagnement personnalisé et leur proposent deux outils d'aide complémentaires au recrutement. Il s'agit du Portail employeurs, un service gratuit utilisable directement par les entreprises, et les Journées Québec dont les activités de recrutement à l'étranger ont repris en mode virtuel depuis octobre 2020.

Les services d'accompagnement personnalisés sont offerts dans toutes les régions administratives du Québec grâce aux 66 antennes présentes dans les six directions régionales du MIFI et les services spécialisés en recrutement international.

Citations :

« Face aux difficultés engendrées par la rareté de main d'œuvre dans de nombreux secteurs de notre économie, l'immigration constitue un levier d'action incontournable. Elle doit être mise à contribution afin de répondre rapidement aux besoins entreprises québécoises qui ont du mal à pourvoir localement certains postes. Avec la mise en ligne de l'interface réservée aux entreprises du Portail employeurs, ainsi que la reprise des activités de recrutement à l'international, le gouvernement agit de façon proactive. Nous accompagnons les entreprises plus efficacement et agissons de façon plus ciblée. L'intensification des efforts pour recruter des talents internationaux est une priorité de notre gouvernement et fait partie intégrante d'une relance économique forte. »

Mme Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'utilisation du Portail employeurs est très simple et facile d'accès. C'est un outil pertinent pour aider nos entreprises dans le recrutement de la main-d'œuvre disponible. »

FABELTA systèmes de Fenestration, fournisseur de fenêtres à Terrebonne

« Le Portail employeurs va nous permettre d'augmenter notre bassin de candidatures potentielles, tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé offert par une conseillère ou un conseiller en immigration dans toutes les régions du Québec. »

DERYtelecom, entreprise en télécommunication et technologies à La Baie

