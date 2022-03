- Portage Ventures III est ouvert pour la première fois aux investisseurs particuliers accrédités au Canada -

TORONTO et MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW/ - Portage Ventures (« Portage ») a annoncé la sixième clôture de Portage Ventures III LP (avec ses fonds parallèles et son fonds principal, « Portage III »), son troisième fonds de capital de risque axé sur les investissements dans le secteur des technologies financières aux États-Unis, au Canada et en Europe. Portage III a levé 616 millions de dollars américains à ce jour, ce qui en fait l'un des plus grands fonds de capital de risque au monde axés sur les technologies financières en phase de démarrage. La valeur globale de l'actif sous gestion de Portage, incluant le Fonds I et le Fonds II, a atteint 3,3 G$ au 31 décembre 2021. De nouveaux partenaires financiers ont souscrit au fonds, ainsi que plusieurs partenaires existants, y compris des « family offices », des institutions financières, des fonds de pension et des investisseurs institutionnels de plusieurs régions du monde.

Les investisseurs particuliers accrédités au Canada ont pour la première fois la possibilité d'investir dans un fonds Portage. Cet accès est disponible exclusivement via Grayhawk Investment Strategies Inc . La clôture finale de Portage III sera tenue en avril 2022.

«Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux investisseurs ainsi que ceux qui sont de retour dans la famille Portage. Nous bâtissons une véritable plateforme mondiale grâce à ces partenariats», a déclaré Paul Desmarais III, cofondateur et président exécutif du conseil de Portage Ventures et président du conseil et président-directeur général de Sagard. «Nous avons créé un écosystème fintech unique avec une expertise profonde et un puissant réseau. Nous avons une approche ciblée, fondée sur des thèses d'investissement, et nous obtenons des résultats solides». Les TRI net pour les fonds I (2016) et fonds II (2018) sont respectivement de 57,5 % et 54,9 %. Plus d'informations sur ces mesures de performance sont incluses ci-bas.

Depuis sa création en 2016, la portée géographique de Portage croît aux États-Unis et à l'étranger. Les cinq principaux placements de portefeuille de Portage, selon la juste valeur marchande au 31 décembre 2021, dans le Fonds I et le Fonds II, sont Wealthsimple, KOHO, Clark (Allemagne), Albert (É.-U.) et Alpaca (É.-U.). De plus, Portage III a déployé près de 110 millions de dollars, dont plus de la moitié est investie dans des entreprises basées aux États-Unis, et le reste dans des fintechs en Europe, en Australie, au Canada et en Israël.

« Nous sommes fiers qu'en un peu plus de cinq ans, Portage soit devenu un des chefs de file mondiaux dans le domaine des technologies financières en phase de démarrage, avec 62 investissements sur trois générations de fonds dans 13 pays. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer d'appuyer les entrepreneurs qui travaillent à redéfinir les services financiers dans nos secteurs d'investissement clés: la gestion de patrimoine et d'actifs, l'assurance et le financement des consommateurs et des petites entreprises », a déclaré Adam Felesky, co-fondateur et président-directeur général de Portage Ventures.

Portage offre de la valeur bien au-delà du financement en donnant accès à son réseau de conseillers d'expérience, ainsi qu'à une équipe d'experts qui soutient les sociétés en portefeuille et investisseurs dans des domaines comme la croissance, les ventes d'entreprises, la cybersécurité et les partenariats commerciaux.

Parmi les nouveaux partenaires investisseurs dans Portage III se trouvent HarbourVest Partners, Kensington Capital Partners et Meridian Credit Union.

Ils rejoignent d'autres importants investisseurs de Portage III, tels que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) et Eldridge.

À propos de Portage Ventures

Portage Ventures, la branche de capital de risque de Sagard, un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies, est un investisseur qui soutient les entreprises de technologie financière en phase de démarrage. Son équipe possède une vaste expérience dans les domaines de l'entrepreneuriat et du secteur des technologies financières, et offre à ses sociétés en portefeuille un accès unique à ses partenaires, à des experts et conseillers, ainsi qu'à un vaste réseau mondial. Portage Ventures a des opérations à Montréal, Toronto, New York, San Francisco et Paris. Pour en savoir plus, visitez le site portagevc.com/fr/ .

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Les offres et les ventes d'intérêts dans un fonds ou un programme ne peuvent être enregistrées en vertu des lois d'aucun territoire et seront faites uniquement à des investisseurs qualifiés en vertu des lois applicables.

Au Canada, Portage III est offert uniquement dans le cadre d'un placement privé à des « investisseurs qualifiés », au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ou de l'article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), selon le cas, par l'intermédiaire d'un courtier inscrit ou dispensé de l'inscription à titre de courtier, en vertu d'une règle applicable des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

La valeur globale de l'actif sous gestion ainsi que le TRI net du fonds ITD mentionnés ci-dessus sont des estimations et sont soumis à une publication officielle et finale qui devrait avoir lieu le ou vers le 31 mars 2022.

Les rendements passés des investissements du Fonds I et du Fonds II ne sont pas nécessairement indicatifs des rendements futurs de tout fonds ou programme actuel ou futur, y compris Portage III. Rien ne garantit qu'un fonds ou un programme sera en mesure d'effectuer des investissements similaires à ceux effectués dans le Fonds I ou le Fonds II. Les rendements ultimes réalisés par tout fonds ou programme dépendront de nombreux facteurs sujets à incertitude. Par conséquent, rien ne garantit que les objectifs de rendement seront effectivement atteints. Toute référence aux investissements de portefeuille contenue dans les présentes est à titre indicatif et peut ne pas être représentative de tous les investissements de portefeuille. Il ne faut pas présumer que les investissements de portefeuille mentionnés dans les présentes sont ou seront rentables au moment de leur cession.

Le TRI net du fonds ITD représente le taux de rendement interne ("TRI") annualisé sur le total des apports en capital des commanditaires, des distributions et de la valeur liquidative du fonds après les frais de gestion, les dépenses de partenariat et le montant d'intéressement aux plus-values au 31 décembre 2021. Il est calculé en fonction des dates auxquelles les commanditaires sont tenus de contribuer au capital du fonds et des dates auxquelles le fonds verse des distributions à ses commanditaires.

Portage Ventures II utilise une facilité de crédit (parfois appelée une « marge de souscription ») pour effectuer des placements et payer des dépenses et à d'autres fins dans la mesure permise par l'entente de partenariat du fonds. Ces emprunts au niveau du fonds pour financer les investissements ont une incidence sur les calculs du TRI net, car le TRI net est calculé sur la base des dépenses en espèces des investisseurs et des rendements du fonds et, à ce titre, les rendements dépendent du montant et du calendrier des apports en capital des investisseurs. Les investisseurs effectuent en conséquence des apports de capital plus tardifs ou moins importants lorsque le fonds utilise des fonds empruntés à l'avance ou au lieu d'appeler du capital. Par conséquent, cet emprunt au niveau du fonds entraîne un TRI net plus élevé que si le capital avait été appelé pour financer les investissements, même après avoir pris en compte les charges d'intérêt associées à l'emprunt.

Les rendements présentés ici comprennent tous les rendements générés par le capital réinvesti et le profit. Sans ce capital réinvesti, les rendements présentés ici pourraient être inférieurs.

Les actifs sous gestion référencés ci-dessus sont la somme de la valeur nette d'inventaire des fonds de capital-risque, y compris les engagements en capital non appelés de ces fonds et l'effet de levier non utilisé, et la juste valeur des actifs détenus dans des véhicules de co-investissement gérés par Sagard et les engagements en capital non appelés de ces fonds. véhicules de co-investissement. Cette définition des actifs sous gestion n'est basée sur aucune définition contenue dans nos contrats de gestion de fonds. En outre, notre calcul peut différer de la manière dont la Securities and Exchange Commission des États-Unis définit les « Actifs réglementaires sous gestion » sur le formulaire ADV et des définitions similaires utilisées par d'autres gestionnaires d'actifs.

Ce document ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre d'émission ou de vente, ou d'une sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat, de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers, ni ne constitue une promotion financière, un conseil en investissement ou une incitation ou une incitation de participer à tout produit, offre ou investissement. Toute offre d'achat ou d'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers ne sera faite qu'en vertu d'un document d'offre et des documents de souscription, qui seront fournis aux investisseurs qualifiés sur une base confidentielle à leur demande pour examen dans le cadre d'une telle offre.

