Port de Saguenay - Appui de 111,2 M$ à l'Administration portuaire du Saguenay pour l'aménagement d'un convoyeur

Les gouvernements du Canada et du Québec accordent 111,2 millions de dollars à l'Administration portuaire du Saguenay pour la construction d'un système de manutention mécanisé destiné au transport en vrac multiusager.

Ce convoyeur, entièrement alimenté à l'électricité, permettra de relier le terminal maritime aux espaces d'entreposage industriel et de triage ferroviaire situés dans la zone industrialo-portuaire (zone IP) de Saguenay. Sa mise en service est prévue en 2025.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et du député de Dubuc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme, M. François Tremblay.

Le gouvernement du Canada accorde à l'Administration portuaire du Saguenay une contribution de 55,2 millions de dollars. Le gouvernement du Québec attribue pour sa part un prêt remboursable sous forme de redevances, d'un montant maximal de 36,8 millions de dollars, provenant du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ainsi qu'une aide financière de 19,2 millions de dollars du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les deux ordres de gouvernement réaffirment que le Port de Saguenay représente un moteur économique central pour le développement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Rappelons que la zone IP de Saguenay a été identifiée comme site prioritaire par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en raison :

de la disponibilité de terrains de grand gabarit en zone industrielle;

de la présence d'infrastructures logistiques multimodales comme la desserte ferroviaire, le réseau autoroutier, le port en eau profonde et ce convoyeur;

d'une main-d'œuvre qualifiée au cœur d'une ville universitaire.

En plus des 111,2 millions de dollars pour la construction d'un système de manutention mécanisé destiné au transport en vrac multiusager, Québec s'est engagé antérieurement à verser 105,5 millions de dollars pour la mise en place des infrastructures multiusagers de la zone IP de Saguenay et vient également d'annoncer une somme de 20 millions pour l'agrandissement du quai Marcel-Dionne.

« Aujourd'hui, nous continuons à investir dans le Port de Saguenay pour consolider un important corridor commercial et favoriser la création d'emplois de qualité pour les travailleurs du Saguenay. Une chaîne d'approvisionnement robuste bénéficie à tous les Canadiens et, par nos investissements, nous continuons à aller de l'avant avec une transition verte pour nos routes maritimes. »

Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Cet investissement de notre gouvernement permettra à l'Administration portuaire du Saguenay d'offrir des infrastructures performantes aux entreprises installées sur le territoire. L'aménagement de ce convoyeur consolidera grandement la position de la zone industrialo-portuaire dans le transport en vrac. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En diminuant le camionnage, la mise en place du convoyeur va aider à réduire l'empreinte environnementale de plusieurs de nos industries. Je suis très heureuse de voir cette initiative de l'Administration portuaire du Saguenay se concrétiser, et ce, au bénéfice des entreprises de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et, au final, il s'agit d'un jalon supplémentaire pour attirer de nouveaux acteurs dans la zone industrialo-portuaire et au Port de Saguenay. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le Port de Saguenay contribue positivement à l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean en favorisant les échanges commerciaux et le développement industriel. En appuyant le projet de l'Administration portuaire du Saguenay, notre gouvernement démontre sa volonté de mieux outiller les régions pour assurer leur prospérité, au bénéfice de tout le Québec. »

François Tremblay, député de Dubuc et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

« Les investissements annoncés aujourd'hui viennent confirmer l'importance stratégique du Port de Saguenay et de sa zone industrialo-portuaire pour l'économie du Québec et du Canada. Nous sommes très fiers d'avoir été désignés site prioritaire pour le développement de grands projets industriels et nous remercions les gouvernements pour leur engagement et leur appui. »

Carl Laberge, président-directeur général de l'Administration portuaire du Saguenay

L'Administration portuaire du Saguenay est une société fédérale autonome constituée en vertu de la Loi maritime du Canada en 1999. Elle possède et gère un terminal maritime en eau profonde ainsi qu'une vaste zone industrielle d'environ 1 000 hectares destinée aux activités de logistique et à la grande industrie.

en 1999. Elle possède et gère un terminal maritime en eau profonde ainsi qu'une vaste zone industrielle d'environ 1 000 hectares destinée aux activités de logistique et à la grande industrie. En août 2021, le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi de contributions pouvant atteindre 33 millions de dollars à l'Administration portuaire du Saguenay pour la construction d'un système mécanisé de transport de vrac multiusager. Ce montant est bonifié à 56 millions de dollars en raison du contexte économique actuel.

