Pont Touzel à Rivière-au-Tonnerre - Réouverture aux véhicules légers à compter de jeudi en matinée

BAIE-COMEAU, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, informent la population que le pont Touzel, situé sur la route 138, au-dessus de la rivière Sheldrake, à Rivière-au-Tonnerre, rouvrira à la circulation pour les véhicules légers à compter du 8 juin.

Au cours des derniers jours, le Ministère a procédé à l'installation de plaques de renforcement sur la poutre et mercredi, il installera celles sur les éléments d'appui. Cela permettra la réouverture de la structure.

D'autres analyses et travaux sont cependant nécessaires avant de permettre le passage de l'ensemble des types de véhicules. Au cours des prochains jours, les équipes travailleront à définir la nature des autres travaux requis et à déterminer l'échéancier de réalisation.

« Ce jeudi, nous serons en mesure de rouvrir le pont Touzel pour reprendre la circulation en Minganie. Je tiens à remercier toutes nos équipes du Ministère et nos partenaires qui ont assuré la mobilité des personnes et des marchandises sur cette partie du territoire, ainsi que mes collègues élus de la région pour leur présence constante auprès des citoyens affectés par la situation sur la Côte-Nord. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Toute la Minganie est sur le qui-vive depuis le 30 mai dernier, en raison de la fermeture du pont Touzel. À travers cette situation, les intervenants et les citoyens ont été des plus collaborateurs et je tiens à les remercier de leur grande résilience. Une fois de plus, les Nord-Côtiers ont démontré leur capacité d'entraide et de collaboration. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Les véhicules autorisés sont ceux munis de 2 essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg.

Par véhicules légers, on entend les véhicules de promenade tels que : automobiles, véhicules utilitaires sports, minifourgonnettes ou motocyclettes.



Parmi les véhicules qui ne pourront pas circuler sur le pont présentement, on trouve les remorques, les autobus et minibus, les véhicules agricoles et les camions lourds dont la masse nette est de plus de 4 500 kg.

Les ponts aériens pour ravitailler les communautés demeureront en place aussi longtemps que nécessaire.

