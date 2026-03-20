Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
20 mars, 2026, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le 22 mars, l'éclairage architectural du pont Samuel-De Champlain sera éteint, de 20 h 30 à 21 h 30, en appui au mouvement « Une heure pour la Terre ». L'éclairage de sécurité demeurera allumé.
Note : Après 21 h 30, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 15 juin.
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SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
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