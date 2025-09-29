MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le 30 septembre, le pont Samuel-De Champlain sera illuminé en orange, du coucher du soleil jusqu'à 21 h 30, pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Note : Après 21 h 30, l'éclairage architectural reviendra à l'illumination bleu-vert qui réduit le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration, qui se termine le 20 novembre.

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]