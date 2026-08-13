Pont Jean-Baptiste-Legardeur (R-138), à Repentigny - Fin des travaux de réparation de la piste cyclable

LAVAL, QC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que la circulation sur le pont Jean-Baptiste-Legardeur (route 138) reliant Montréal et Repentigny, est pleinement rétablie en direction est, ainsi que sur la piste cyclable adjacente, à compter d'aujourd'hui.

En raison des travaux de réparation de la piste cyclable, la circulation routière s'effectuait, depuis le 24 mai, sur une seule voie sur la rue Notre-Dame, en direction est, entre l'île Bourdon et la rue Trudeau, à Repentigny. De plus, le lien cyclable était dévié sur la voie réservée afin de préserver un corridor exclusif et sécuritaire pour les cyclistes et les piétons durant les travaux.

Ainsi, à compter d'aujourd'hui, les usagers retrouvent la configuration habituelle des voies de circulation sur le pont, avec les deux voies routières vers l'est, la remise en service de la voie réservée au transport collectif ainsi que la réouverture de la piste cyclable.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724