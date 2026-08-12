Entraves de soir et de nuit sur l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), à Repentigny, du 20 août au 2 septembre

LAVAL, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il y aura des entraves à la circulation sur l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), entre la rue Valmont et le boulevard Industriel à Repentigny, du 20 août au 2 septembre. Ces fermetures de voies permettront de poursuivre les travaux d'asphaltage de l'autoroute. Ce chantier vise à améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers de la route entre le pont Charles-De Gaulle et la route 341.

Gestion de la circulation

Les interventions seront réalisées le soir et la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation.

Autoroute 40, en direction ouest, entre la sortie no102 (rue Valmont) et le boulevard Industriel, fermetures partielles ou complètes, selon l'horaire suivant :

le dimanche, de 21 h à 5 h;

du lundi au jeudi, chaque fois de 20 h à 5 h le lendemain;

le vendredi, de 21 h à 7 h;

le samedi, de 21 h à 8 h.

Lors des fermetures complètes de l'autoroute en direction ouest, la circulation sera déviée à contresens sur la chaussée opposée, laissant au moins une voie ouverte par direction. À ce moment, il y aura aussi :

la fermeture complète de la sortie n o 100 (Repentigny, boulevard Industriel, boulevard Brien, boulevard Larochelle) de l'autoroute 40, en direction ouest;

100 (Repentigny, boulevard Industriel, boulevard Brien, boulevard Larochelle) de l'autoroute 40, en direction ouest; la fermeture complète de la bretelle d'accès menant de la voie de desserte de l'autoroute 40, en direction ouest, vers l'autoroute 40, en direction ouest, entre le boulevard Industriel et le boulevard Brien;

La limite de vitesse pourrait être limitée à 70 km/h et la largeur de certaines voies pourrait être réduite à 3,5 mètres.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724