SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la fermeture préventive de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) en direction ouest, dans le secteur de Saint-Cuthbert, et ce, pour une durée indéterminée.

Cette fermeture est nécessaire à la suite de l'apparition d'une cheminée sous la chaussée.

Gestion de la circulation

Un chemin de détour est balisé par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont donc à prévoir dans le secteur.

Les équipes du Ministère travaillent à mettre en place, dans les meilleurs délais, une circulation à contresens sur la chaussée opposée afin d'offrir aux usagers au moins une voie par direction.

Le Ministère est conscient des désagréments occasionnés par cette fermeture et déploiera tous les efforts nécessaires afin de rétablir pleinement la circulation sur l'autoroute 40.

Avant de prendre la route, il est recommandé, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias : Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]