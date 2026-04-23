Surveillance par radar photo mobile sur l'autoroute 50, entre le chemin de Masson et la rue des Laurentides, à Gatineau

GATINEAU, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population ainsi que ses partenaires que le chantier de réfection des ponts Quevillon et Laflamme, sur l'autoroute 50, au-dessus de la rivière du Lièvre et de la rue Georges, pourra désormais faire l'objet d'une surveillance par radar photo mobile.

Cette initiative a pour but de renforcer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs. En effet, il a été observé qu'en dehors des heures de pointe, certains usagers ne respectaient pas la limite de vitesse. Rappelons que celle-ci est de 80 km/h en tout temps dans la zone de chantier.

Une signalisation installée en amont en informera les usagers de la route. Le panneau à cet effet reprend, sur fond orange, le pictogramme utilisé ailleurs sur le réseau routier pour annoncer la présence possible d'un radar photo.

Lorsqu'une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d'inaptitude n'est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l'amende est doublé quand l'infraction est commise dans une zone de travaux routiers.

Les usagers de la route sont invités à consulter liste des zones de chantiers routiers ciblées par les radars photo sur le Québec 511.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724