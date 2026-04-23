Planifier ses déplacements sur le réseau autoroutier : entraves majeures durant la fin de semaine du 24 au 27 avril

ÉCHANGEUR A-13 / A-520 (Côte-de-Liesse)

De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

À Montréal, sur l'A-520 en direction ouest, fermeture complète entre la sortie 4 (A-13) et l'accès en provenance A-13 sud.

Détour : via la sortie 4.

Par défaut : à 21 h, l'accès en provenance de la montée de Liesse

Détour : via l'accès suivant.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

De lundi 5 h au lundi 4 mai à 5 h

À Montréal, sur l'A-520 en direction ouest, 1 voie sur 2 fermée entre la montée de Liesse et l'échangeur A-13.

Par défaut : l'accès en provenance de la montée de Liesse

Détour : via l'accès suivant.

ROUTE-138 (à Montréal, arr. LaSalle)

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. LaSalle), sur la R-138 dans les deux directions, fermeture des sorties et des accès vers ou en provenance de la rue Clément.

Détours :

R-138 Est

Sortie : via bretelle pour A-20 est ( centre-ville ), sortie 65 ( boulevard Angrignon ), les boul. Angrignon et Newman, av. Dollard nord et rue Elmslie / av. Lafleur pour rue Clément en direction est ou rue Saint-Patrick pour rue Clément en direction ouest.

Facultatif : en amont, via sortie 1 ( rue Airlie ), avenue Labatt , boulevard Newman, avenues Wanklyn et Lafleur. rue Elmslie, avenue Dollard et rue Saint-Patrick en direction ouest. Accès : via avenue Lafleur. rue Elmslie, avenues Dollard et Saint-Pierre, bretelle pour A-20 est ( centre-ville ) ou A-20 ouest ( vers aéroport P.-É. Trudeau ).



R-138 Ouest

Sortie : poursuivre sur R-138 ouest / pont Honoré-Mercier, demi-tour à la sortie pour R-207, sortie 1 ( rue Airlie ), avenue Labatt , boulevard Newman, avenues Wanklyn et Lafleur, rue Elmslie, avenue Dollard et rue Saint-Patrick en direction ouest.

Facultatif : en provenance A-20 est ou ouest, via la sortie 65 ( boulevard Angrignon ), les boul. Angrignon et Newman, av. Dollard nord et rue Elmslie / av. Lafleur pour rue Clément en direction est ou rue Saint-Patrick pour rue Clément en direction ouest Accès : via avenues Lafleur et Wanklyn, boulevard Newman, avenue Labatt, rue Airlie et bretelle R-138 ouest. En provenance de la rue Saint-Patrick, via avenue Dollard et poursuivre sur le détour précédent, depuis le boulevard Newman.



Réseau municipal : fermeture complète de la rue Clément dans les deux directions, entre les rues des Oblats et Saint-Patrick, selon le même horaire.

Détour : en direction est, via rue Saint-Patrick, avenues Dollard et Lafleur. En direction ouest, via avenue Lafleur, rue Elmslie, avenue Dollard et rue Saint-Patrick en direction ouest.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

AUTOROUTE 30 / DE L'ACIER (Vaudreuil-Dorion)

De vendredi 20 h à lundi 5 h

À Vaudreuil-Dorion, sur l'A-30 est, fermeture de la sortie et de l'accès vers ou en provenance de la R-340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes)

Détours :

Sortie : via la sortie 5 ( A-20 ), bretelle pour A-20 est, R-342 ouest ( route Harwood ) et rue Henry-Ford. Accès : en amont sur R-340 est, via montée Labossière, R-342 est ( route Harwood ), chemin de la Petite-Rivière, R-340 est, rue Henry-Ford, R-342 est ( route Harwood ) et bretelle pour A-20 ouest vers l'échangeur A-20 / A-30.



Note : sur R-340 est (boulevard de la Cité-des-Jeunes), entre chemin de la Petite-Rivière et le viaduc de l'A-30, 1 voie sur 2 fermée, jusqu'à la fin novembre.

À PRÉVOIR

Fan Jam CH (party de visionnement de rue du match des Canadiens de Montréal)

Vendredi 24 et dimanche 26 avril, dès 13 h, fermeture complète de l'avenue des Canadiens-de-Montréal, entre les rues de la Montagne et Stanley et des rues de la Montagne, Drummond, Stanley et Peel, entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue des Canadiens-de-Montréal.

À noter: l'horaire de réouverture de ces tronçons de rue variera selon la durée des matchs, advenant la tenue d'une prolongation.

Route 138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste) à Châteauguay

À Châteauguay, sur la R-138 est ( boulevard Saint-Jean-Baptiste ), fermeture partielle de 1 voie sur 3, entre la rue Rodrigue et le boulevard Industriel, de vendredi 9 h 30 à samedi 5 h.

), fermeture partielle de 1 voie sur 3, entre la rue Rodrigue et le boulevard Industriel, de vendredi 9 h 30 à samedi 5 h. À Châteauguay, sur la R-138 est (boulevard Saint-Jean-Baptiste), fermeture partielle de 2 voies sur 3, entre la rue Rodrigue et le boulevard Industriel, de samedi 5 h à lundi 5 h.

Détour pour le magasin RONA (de samedi à lundi) : demi-tour au boul. Industriel

Travaux sous la responsabilité de la Ville de Châteauguay.

Autoroute 40 (Métropolitaine)

Depuis le 20 avril, travaux de réparation du pont d'étagement du boulevard Lacordaire au-dessus de l'A-40 (Métropolitaine) à Montréal. Le chantier, qui se poursuivra l'an prochain, permettra de maintenir la bonne fonctionnalité de la structure et d'assurer sa pérennité. Voir le communiqué.

Avenue De Lorimier

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur l'avenue De Lorimier, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, fermeture complète en direction nord et fermeture partielle de 1 voie sur 3 en direction sud, du lundi au mercredi de 7 h à 19 h et le jeudi de 7 h à 18 h, pour une durée d'une semaine.

Note : sur le boulevard René-Lévesque Est, fermeture de la voie de virage à gauche pour l'avenue De Lorimier en direction nord.

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724