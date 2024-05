Pont de l'Île-aux-Tourtes - Le retour à la gestion dynamique des voies, réclamé par Marie-Claude Nichols, enfin annoncé

VAUDREUIL-DORION, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Les représentations effectuées à l'Assemblée nationale jeudi dernier par la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, qui dénonçait les conséquences importantes de la congestion routière sur la population, ont porté leurs fruits. En effet, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé aujourd'hui la réinstauration de la gestion dynamique de la circulation à partir du 27 mai prochain, ainsi qu'une nouvelle configuration des voies sur l'autoroute 40. Cependant, la gestion dynamique des voies se fera seulement en semaine, puisqu'il y aura deux voies en tout temps en direction ouest les fins de semaine. Or, le pont devra être complètement fermé durant la fin de semaine du 24 au 27 mai afin de réaliser les changements nécessaires.

Pour la députée, ces mesures d'atténuation étaient plus que nécessaires. « Enfin ! C'est le premier mot qui me vient en tête en apprenant cette nouvelle, s'exclame la députée. Tous les acteurs de la région réclamaient le retour de la gestion dynamique de la circulation. Il fallait réagir devant la congestion qui affecte grandement le quotidien de notre population ainsi que notre développement économique. Des solutions, il y en a et j'en ai proposé plusieurs à la ministre. Malgré ses réponses déconnectées de la réalité de notre région, je suis satisfaite que son équipe se soit placée en mode solutions pour réinstaurer la gestion dynamique des voies, qui améliorera la situation des automobilistes pouvant passer jusqu'à 1 h 30 pour parcourir 7 km. » Marie-Claude Nichols souhaite que cette annonce soit une première étape vers l'instauration d'autres mesures d'atténuation qui pourraient avoir des retombées importantes sur la mobilité des citoyennes et citoyens de Vaudreuil-Soulanges. Parmi les mesures proposées à la ministre, notons la gratuité en tout temps sur l'autoroute 30, la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Harwood et la voie de contournement de l'autoroute 20. La députée promet de poursuivre ses efforts de représentation à Québec ainsi que sa collaboration avec les acteurs locaux pour que d'autres mesures soient instaurées rapidement.

Rappelons que le nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes devrait être inauguré dans trois ans.

