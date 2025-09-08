Pont de l'Île-aux-Tourtes : la réouverture d'une cinquième voie prévue dès le 15 septembre

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que, dès le 15 septembre, une cinquième voie sera de nouveau accessible sur le pont de l'Île-aux-Tourtes.

Une fois cette voie additionnelle rouverte, la gestion dynamique de la circulation sera remise en place, ce qui permettra de rendre disponibles trois des cinq voies dans le sens de l'achalandage aux périodes de pointe. Pour procéder à la reconfiguration des voies de circulation, le pont devra être complètement fermé durant la fin de semaine du 12 au 15 septembre.

Entraves et gestion de la circulation

Du vendredi 12 septembre, à 23 h 59, au lundi 15 septembre, à 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction ouest entre la sortie n o 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants, autoroute 20 en direction ouest, île Perrot) et l'entrée en provenance de l'avenue Saint-Charles . En direction ouest, l'accès au chemin de Senneville sera maintenu pour la circulation locale.

entre la sortie n 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants, autoroute 20 en direction ouest, île Perrot) et l'entrée en provenance de l'avenue . Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction est entre la sortie n o 35 ( Vaudreuil-sur-le-Lac , Vaudreuil-Dorion , avenue Saint-Charles) et l'entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants. Des fermetures par défaut sont à prévoir dans l'échangeur des autoroutes 30 et 40. Les usagers sont invités à privilégier les autoroutes 20 et 30.

entre la sortie n 35 ( , , avenue Saint-Charles) et l'entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Durant cette fermeture, la population est invitée à utiliser le transport collectif et à profiter des mesures d'atténuation en place. Le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 afin d'offrir une option supplémentaire. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Arrêt des mesures tarifaires en transport collectif dès le 1er octobre

À compter du 1er octobre 2025, le rabais sur les titres 10 passages, Tous modes ABC, ne sera plus offert aux usagers du transport collectif. Les tarifs correspondront à ceux de la grille tarifaire de l'ARTM, soit 60,25 $ pour le tarif régulier et 40,25 $ pour le tarif réduit.

Les stationnements temporaires aménagés près de la gare Vaudreuil seront progressivement retirés. Celui de la rue Boileau restera accessible jusqu'au 31 décembre 2025, tandis que celui situé près de la rue Émile-Bouchard le demeurera jusqu'à nouvel ordre.

Plusieurs autres mesures d'atténuation resteront en vigueur, notamment :

les départs de train ajoutés sur la ligne 11 Vaudreuil/Hudson;

la poursuite et la bonification du financement de plus de 100 départs d'autobus par jour dans le secteur La Presqu'Île;

les aménagements permettant l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) sur plusieurs tronçons de l'A-40 à Montréal et à Vaudreuil-Dorion .

Faits saillants

Les travaux prévus la fin de semaine du 12 au 15 septembre pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Dès le lundi 15 septembre, trois des cinq voies seront disponibles selon l'horaire suivant : en direction de Montréal, de minuit à 10 h la semaine; en direction de Vaudreuil-Dorion , de midi à 22 h la semaine, ainsi que les fins de semaine et les jours fériés.

La circulation demeurera interdite aux véhicules lourds dans la voie de droite dans chaque direction. Les véhicules en surcharge ne peuvent circuler sur la structure, et ce, en tout temps.

L'entrée menant de la rue des Pins vers l'autoroute 40 en direction ouest sera également rouverte dès le 15 septembre.

Tous les efforts sont déployés pour maintenir le plus de voies de circulation possible sur le pont. Toutefois, le Ministère ne fera aucun compromis concernant la sécurité des usagers de la route. Ainsi, si des inspections venaient à révéler des dommages nécessitant de nouvelles fermetures de voies sur la structure, il n'hésitera pas à agir rapidement et à procéder à ces fermetures.

