Pont de l'Île-aux-Tourtes - La réouverture d'une cinquième voie est prévue d'ici le 29 septembre

MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, annoncent que, d'ici le vendredi 29 septembre, une cinquième voie sera de nouveau accessible aux usagers de la route qui empruntent le pont de l'Île-aux-Tourtes. Une gestion dynamique de la circulation, effectuée par le biais d'une barrière amovible, permettra de rétablir l'ouverture de trois voies dans le sens des véhicules aux heures de pointe.

Citations

« Je me réjouis de cette réouverture imminente, puisqu'il s'agit d'un moment fort attendu par la population de la région de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de Montréal. Les travaux réalisés permettront d'assurer des déplacements sécuritaires à tous les usagers de la route, et l'annonce d'aujourd'hui est pour eux le gage d'une fluidité accrue. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Une excellente nouvelle très attendue par les citoyens de Vaudreuil-Soulanges! La réouverture de la cinquième voie permettra certainement une circulation plus fluide sur le pont tout en maintenant la sécurité des usagers, qui demeure toujours la priorité. Je tiens à remercier les automobilistes pour leur patience au cours des derniers mois. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

Faits saillants

Dans le cadre du suivi régulier de l'état de l'infrastructure, le Ministère avait repéré, à la fin de l'automne 2022, la progression de certaines fissures existantes sur une poutre-caisson située du côté nord du pont (en direction de Vaudreuil-Dorion ).

). Les travaux requis avaient alors été entrepris rapidement, et la fermeture d'une voie supplémentaire était nécessaire pour la sécurité des travailleurs et des usagers de la route.

La réouverture de cette cinquième voie permettra de restaurer une gestion dynamique de la circulation et, ainsi, de rouvrir trois voies dans le sens des véhicules à l'heure de pointe, selon l'horaire suivant :

En direction de Montréal : entre 4 h et 11 h;



En direction de Vaudreuil-Dorion : entre 13 h et 2 h le lendemain.



La voie réservée aménagée pour la durée des travaux de renforcement sera retirée avec la réouverture de cette cinquième voie sur le pont. Ainsi, trois voies par direction seront ouvertes sur l'autoroute 40, en amont et en aval du pont.

La date du rétablissement de cette gestion dynamique de la circulation est tributaire à la fois des contraintes opérationnelles et des conditions météorologiques, qui peuvent compromettre les travaux requis pour rouvrir la cinquième voie sur le pont.

Lien connexe

Pont de l'Île-aux-Tourtes - Maintien et reconstruction | Gouvernement du Québec (Québec.ca)

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724