MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Pour la première fois, Pomerleau, leader canadien de la construction et pionnier en bâtiments durables et en énergies renouvelables, a été sélectionnée par Canada's Top 100 Employers comme l'un des meilleurs employeurs au pays. Cette reconnaissance récompense les entreprises canadiennes offrant des lieux de travail exceptionnels à leurs employés.

« Recevoir cette distinction est un véritable honneur pour nous, a souligné Francis Pomerleau, Chef exécutif - Talent, culture et leadership de Pomerleau. Si nous sommes parmi les meilleurs employeurs du pays, c'est que nous restons toujours fidèles à notre culture et à nos valeurs d'authenticité, d'excellence, d'adaptabilité, d'innovation et surtout, d'amour. La période que nous traversons en est la preuve. »

L'importance que Pomerleau accorde à la santé des employés, au développement des compétences, aux activités sociales et à la participation communautaire a notamment motivé la décision du comité de sélection.

Chez Pomerleau, l'amour est un service essentiel

Le comité a entre autres reconnu l'engagement à long terme de Pomerleau auprès de ses employés. De la formation en entreprise à des services de planification de carrière pour les employés expérimentés, en passant par des stages rémunérés pour les jeunes diplômés, Pomerleau est convaincue que chaque employé mérite qu'on lui offre l'opportunité d'exploiter son plein potentiel.

Puisque le bien-être des employés est au cœur de ses priorités, Pomerleau a transformé cette année son Défi Pomerleau en édition virtuelle dans laquelle plus de 400 employés ont enregistré au total plus de 200 activités par jour. En reconnaissance de leur participation, Pomerleau a fait don de 625 000 $ à 14 organismes œuvrant dans le domaine des soins et de la recherche en santé ainsi que dans l'aide alimentaire aux populations vulnérables touchées par la COVID-19, venant renforcer encore davantage la culture d'entreprise unique. Un service de télémédecine a aussi été déployé pour les employés et leur famille afin qu'ils aient accès aux conseils de médecins et d'infirmières en toute sécurité.

« Nous avons tout lieu d'être fiers des conditions de travail que nous offrons à nos employés, mais au bout du compte, ce sont nos employés qui font de Pomerleau un employeur de premier plan, a estimé Isabel Pouliot, Vice-présidente - Capital humain. Ce sont eux qui font vivre les valeurs de Pomerleau de manière exceptionnelle ».

À propos du Canada's Top Employers 2021

Maintenant à sa 21e édition, le concours des 100 meilleurs employeurs au Canada est un concours éditorial qui récompense les employeurs ayant des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques de travail avant-gardistes. Les rédacteurs de Mediacorp examinent les employeurs en fonction de huit critères, qui sont restés les mêmes depuis le début du projet : (1) Lieu de travail physique ; (2) Atmosphère de travail et activités sociales ; (3) Santé, avantages financiers et familiaux ; (4) Vacances et congés ; (5) Communication avec les employés ; (6) Gestion des performances ; (7) Formation et développement des compétences ; et (8) Participation communautaire. Les organisateurs publient les motifs détaillés qui expliquent leurs choix, ce qui permet d'assurer la transparence dans la sélection des lauréats et de fournir un catalogue des meilleures pratiques aux employeurs et aux demandeurs d'emploi.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction au Canada et une pionnière en matière de bâtiments durables. Elle se spécialise principalement dans les secteurs de la construction de bâtiments, d'infrastructures, de travaux civils et d'énergies renouvelables. Fondée il y a plus de 50 ans, la société emploie jusqu'à 4 000 personnes dans ses 9 bureaux régionaux et sur plus de 150 chantiers à travers le pays. L'entreprise excelle également dans la conception et la construction virtuelle. Pomerleau détient Beaubois, une compagnie spécialisée dans la menuiserie et l'ébénisterie architecturale, et Borea Construction, le leader canadien dans la construction de projets d'énergie renouvelable. Pour plus de détails sur Pomerleau, visitez www.pomerleau.ca .

SOURCE Pomerleau Inc.

Renseignements: Audrey Marcil-Labelle, Chargée de projets, SYRUS Réputation, [email protected], (514) 918-7830