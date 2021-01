MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Pomerleau est heureuse d'annoncer la nomination de Philippe Adam à titre de vice-président directeur et chef de la direction financière, à compter du 3 mai 2021. M. Adam mènera également les opérations de Pomerleau Capital, le bras d'investissement en capital privé et infrastructure de Pomerleau.

« Nous sommes très enthousiastes d'accueillir Phillippe au sein de notre équipe. C'est un dirigeant financier stratégique accompli, doté d'une vaste expérience en fusions et acquisitions, en placements privés ainsi qu'en gestion de la croissance d'entreprise. Son leadership, sa capacité démontrée à livrer des résultats et sa grande adaptabilité feront de Philippe un précieux allié dans la poursuite de notre croissance », a déclaré Pierre Pomerleau, président-directeur général de Pomerleau.

Philippe Adam se joint à Pomerleau après avoir occupé depuis 2018 le poste de chef de la direction financière de Marché Goodfood (TSX:FOOD), chef de file canadien de l'épicerie en ligne. Auparavant, M. Adam occupait le poste de vice-président principal au sein de la Corporation Financière Champlain, et de 2013 à 2016, il a été le chef de la direction financière de Solutions de vérification Garda. Par le passé, M. Adam a été banquier d'affaires à la Financière Banque Nationale et a occupé le poste de directeur au sein du groupe de financement des sociétés. M. Adam possède un baccalauréat en commerce de l'Université Laval et un diplôme d'études supérieures en comptabilité des HEC. Il est membre de l'Institut Canadien des Comptables Professionnels Agréés (CPA) et possède le titre d'Expert en Évaluation d' Entreprises (EEE), pour lequel il a remporté la médaille d'or du Canada en 2009.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction au Canada et une pionnière en matière de bâtiments durables. Elle se spécialise principalement dans les secteurs de la construction de bâtiments, d'infrastructures, de travaux civils et d'énergies renouvelables. L'entreprise excelle également dans la conception et la construction virtuelle. Fondée il y a plus de 50 ans, la société emploie jusqu'à 4 000 personnes dans ses neuf bureaux régionaux et sur plus de 150 chantiers à travers le pays. En 2020, elle a été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada. Pour plus de détails sur Pomerleau, visitez www.pomerleau.ca.

