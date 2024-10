Plans d'action régionaux concertés (PARC) dans toutes les régions du Québec !

QUÉBEC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Plus de 150 représentants des centres intégrés de santé et de services sociaux et des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) de toutes les régions du Québec ont réitéré leur engagement à concrétiser l'élaboration de leur plan d'action régional concerté (PARC) au sortir d'une Journée nationale du Réseau (JNR) où coopération et co-construction étaient au rendez-vous.

« Les PARC sont des ponts qui nous permettent de nous projeter et de construire l'avenir de façon efficace et optimale pour répondre aux besoins grandissants de la population. La coopération est dans notre ADN. Nous sommes très heureux d'approfondir notre partenariat et notre collaboration avec les centres intégrés de toutes les régions du Québec. L'objectif que nous nous donnons c'est d'avoir des PARC en place dans toutes les régions du Québec, d'ici mars 2025. Soyons ambitieux, ce qui nous permettra de répondre aux besoins de demain », a déclaré M. J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Améliorer la capacité de livraison des services de soutien à domicile

L'objectif des PARC est d'améliorer la capacité de livraison des services de soutien à domicile en accentuant l'efficacité, l'efficience et la coopération des centres intégrés et des EÉSAD, le tout pour répondre à la demande actuelle et future de soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie.

Grâce à la mutualisation des savoirs administratifs et des pratiques sur le terrain entre les parties, la démarche amorcée il y a un an, comporte plusieurs étapes qui seront complétées d'ici la fin mars 2025 dans l'ensemble des régions.

De plus, ce partenariat entre les centres intégrés et les EÉSAD sera ancré dans une vision commune afin de permettre aux individus en perte d'autonomie de réaliser leur volonté de demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu de vie.

Des journées inspirantes et innovantes

Les Journées nationales du Réseau (JNR) sont des journées qui permettent aux EÉSAD de se réunir afin de trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins actuels et futurs en soutien à domicile des personnes aînées et en perte d'autonomie.

Cette édition était la troisième journée de rassemblement qui réunissait l'ensemble des centres intégrés au Québec ainsi que les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Les EÉSAD sont présentes dans toutes les régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à près de 100 000 usagers, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 8 700 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens selon leurs besoins.

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

