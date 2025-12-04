Politique nationale en soutien à domicile : trois conditions gagnantes

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Des groupes de représentants d'usagers ainsi que le plus grand regroupement d'entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) invitent le gouvernement à miser d'abord sur la qualité des services, l'équité dans l'accès pour toutes les bourses, et le lien avec les communautés, pour fonder les orientations de la Politique nationale en soutien à domicile qui doit bientôt être déposée. Ces trois conditions visent à mettre l'usager au centre de toutes les réflexions entourant la Politique nationale en soutien à domicile et sa mise en œuvre.

Unis dans un souci de prioriser la personne ayant besoin de soutien à domicile avant le profit, les groupes suivants demandent au gouvernement de s'assurer que ces trois conditions gagnantes soient au cœur de la mise en œuvre de la future Politique nationale en soutien à domicile : le regroupement provincial des comités d'usagers (RPCU), le Réseau de coopération des EÉSAD, et la Coalition pour la dignité des aînés.

Nous appelons tous les Québécois et Québécoises à un choix de société, celui de placer l'usager, un être humain et non un simple client, avant le profit pour protéger les aînés et les personnes en perte d'autonomie.

Dans le contexte de vieillissement de la population, il est essentiel que le gouvernement investisse davantage en soutien à domicile afin de composer avec les besoins qui dépassent largement l'offre actuelle et qui continueront de croître au cours des prochaines années. Cette hausse des investissements en soutien à domicile doit d'abord aller vers le secteur public et le partenaire prioritaire du réseau de la santé en matière de services de soutien à domicile, soit les EÉSAD. Rappelons que les EÉSAD sont exploitées à des fins non lucratives.

« Les usagers du Québec ont le droit de recevoir des services au plus près de leur domicile. Nos personnes âgées ou personnes handicapées méritent que ces services ne soient pas liés à leur compte de banque. Des services de qualité, un accès au plus près et une prise en charge par du personnel formé et bienveillant, c'est le sens que doit avoir cette politique », indique Sylvie Tremblay, directrice générale du Regroupement provincial des comités d'usagers (RPCU).

« Les membres du Réseau de coopération des EÉSAD peuvent et veulent contribuer davantage à l'offre de services en soutien à domicile. Nous tendons la main au gouvernement pour accroître notre partenariat avec le système de santé et nous donner des outils pour continuer notre développement afin de permettre à davantage d'aînés et de personnes en perte d'autonomie de bénéficier des services professionnels de nos aides à domicile bien formées et bien encadrées. Nous croyons fermement que chaque dollar investi en soutien à domicile doit être directement orienté vers les services pour les usagers », souligne J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

« La politique à venir doit garantir que toutes les personnes aînées reçoivent des services de qualité, peu importe leur milieu de vie. Il devient urgent de renforcer le soutien à domicile de façon cohérente et équitable pour répondre aux besoins qui ne cessent d'augmenter », affirme Paul-René Roy, co-porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés.

À propos du Regroupement provincial des comités d'usagers (RPCU)

Fondé en 2004, le RPCU a comme mission de défendre et de protéger les droits des usagers de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux en soutenant les comités des usagers et de résidents dans la réalisation de leur mission et en exerçant un leadership à l'égard de l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des services de santé et des services sociaux au Québec.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Présentes dans toutes les régions sociosanitaires du Québec et ancrées et voulues par leurs communautés, elles sont administrées par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives. Les EÉSAD offrent chaque année plus de 7,7 millions d'heures de services de proximité à près de 100 000 usagers, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et de répit et 6 millions d'heures de services d'aide à la vie domestique et de menus travaux. Employant près de 10 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requise afin d'assurer un soutien et des services à domicile aux citoyens de tout le Québec.

À propos de la Coalition pour la dignité des aînés

Fondée en juin 2020, la Coalition pour la dignité des aînés est un regroupement de six associations nationales représentant plus de 150 000 personnes aînées et constituant un interlocuteur privilégié pour les dossiers qui touchent et qui rejoignent les préoccupations des aînés du Québec. Les États généraux sur les conditions de vie des aînés organisés par la Coalition le 3 mai 2022 furent une première historique au Québec, où plus de 90 personnes issues de 45 organisations se sont réunies afin de prioriser des solutions pour garantir à toutes les personnes aînées la dignité à laquelle elles ont droit.

