LES ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE À DOMICILE SOULIGNENT LA JOURNÉE NATIONALE DES AÎNÉS ET DÉNONCENT LA MARCHANDISATION DES SERVICES

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des aînés, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) célèbrent la contribution des personnes âgées à l'édification de la société québécoise et de nos communautés - tout en soulignant l'importance existentielle de vieillir dignement, dans des conditions de bienveillance et d'humanisme. Du même souffle, le Réseau de coopération des EÉSAD s'inquiète de la place croissante de la marchandisation des services dans le secteur du soutien à domicile pour les personnes aînées vulnérables.

« Chaque année, le 1er octobre est pour nous l'occasion de mettre en lumière l'engagement des aînés au service du Québec ainsi que l'importance d'investir dans leur bien-être, pour qu'ils puissent continuer de se réaliser pleinement, en demeurant chez eux dans la dignité. Il est donc fondamental de placer l'humain au centre des enjeux sociétaux, comme le vieillissement de la population - et non le profit. Chaque denier investi par l'État en soutien à domicile doit se traduire par la livraison de services directement et non par la réalisation de bénéfices. Le soutien à domicile ne peut se résumer à la logique du marché ni au plus bas prix du soumissionnaire. Livrer des services de soutien à domicile à des personnes aînées en perte d'autonomie, ce n'est pas couler du béton, c'est répondre à des besoins sensibles, uniques et humains », soutient M. J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Les EÉSAD sont administrées par et pour les usagers. Exploitées à des fins non lucratives, elles sont présentes partout au Québec où il existe un besoin, et ce, peu importe la taille du marché potentiel à desservir. Depuis leur création en 1996, les EÉSAD sont au cœur de la première ligne en soutien à domicile. Les services qu'elles dispensent contribuent significativement à la qualité de vie des aînés, et ce, en complémentarité du réseau public. Les EÉSAD continuent de se démarquer par leur mission sociale, leur enracinement communautaire et leur engagement envers des critères de qualité rigoureux, alignés sur les exigences gouvernementales.

« La propension à considérer le soutien à domicile comme une marchandise et une source de profitabilité comporte certains écueils, notamment la perte de sens du soin, la précarisation des travailleurs et une inégalité croissante d'accès pour les plus vulnérables. Les EÉSAD accompagnent principalement des femmes âgées de plus de 70 ans vivant seules, en situation de précarité économique. Nous croyons qu'offrir des services de soutien à domicile qui soient durables, humains et adaptés, c'est défendre le droit des aînés à vieillir dans leur propre foyer, au sein de leur communauté, entourés de leurs repères, dans le respect du parcours de la vie, et ce, dans l'esprit de la Journée nationale des aînés. Une société se juge à sa façon dont elle traite ses aînés », de conclure Martin-Charles St-Pierre, président du Réseau de coopération des EÉSAD.

En cette Journée nationale des aînés, le Réseau de coopération des EÉSAD ainsi que ses membres participent à la Grande Marche pour les aînés à Montréal.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Présentes dans toutes les régions sociosanitaires du Québec et ancrées et voulues par leurs communautés, elles sont administrées par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives. Les EÉSAD offrent chaque année près de 8 millions d'heures de services de proximité à près de 110 000 usagers, dont près de 2 millions d'heures de services d'assistance personnelle et de répit et 6 millions d'heures de services d'aide à la vie domestique et de menus travaux. Employant près de 10 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requise afin d'assurer un soutien et des services à domicile aux citoyens de tout le Québec. Les aides à domicile des EÉSAD œuvrent en complémentarité du réseau public de santé et des services sociaux.

