LE RÉSEAU DE COOPÉRATION DES EÉSAD FÉLICITE MADAME CAROLINE PROULX POUR SA NOMINATION EN TANT QUE MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Dans un esprit de continuité et de collaboration, le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) félicite chaleureusement la nouvelle ministre responsable des Aînés, Mme Caroline Proulx. Le Réseau entend poursuivre ses efforts auprès de la ministre pour concrétiser le grand virage vers le soutien à domicile - une priorité gouvernementale - en mettant l'accent sur les besoins des personnes plutôt que sur les profits des entreprises découlant de la marchandisation des services aux aînés vulnérables.

« Les EÉSAD sont présentes partout au Québec où il existe un besoin, et ce, peu importe la taille du marché potentiel à desservir. La philosophie qui guide ces entreprises est que chaque dollar investi par l'État doit se traduire par la livraison de services et non pour réaliser des bénéfices. Les EÉSAD ont fait la démonstration éloquente de leur capacité d'adaptation du modèle d'affaires aux rouages de l'entrepreneuriat moderne, leur permettant de minimiser les coûts pour les usagers et de maximiser la qualité des services. Ancrées dans leurs communautés, les EÉSAD ont contribué significativement à la professionnalisation de secteur, en misant sur la formation et la bonification des conditions de travail des aides à domicile. Nous ne pouvons qu'affirmer que la collaboration de Mme Sonia Bélanger a concouru à cet épanouissement, nous espérons le prolongement du travail amorcé ainsi qu'une persistance dans la vision du soutien à domicile », souligne M. J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Issues du Sommet sur l'économie et l'emploi de 1996, les EÉSAD sont le fruit d'une volonté gouvernementale et citoyenne de se doter d'un réseau de soutien à domicile dans toutes les communautés du Québec - tout en poursuivant un double objectif ; soit de livrer des services de soutien à domicile de qualité et de créer des emplois convenables, en particulier chez les femmes - dans l'esprit de la marche Du pain et des roses. Cette prise en charge et cette responsabilisation des citoyens et des communautés dans la satisfaction des besoins est une grande source de fierté pour le Réseau.

« Dans un contexte où le marché du soutien à domicile est si convoité par le privé lucratif, nous rappelons qu'un nombre important d'aînés vivent au Québec dans une situation de fragilité économique, pour qui le moindre soutien financier fait une différence significative, rendant l'accessibilité à des services de soutien à domicile d'autant plus fondamentale. Les EÉSAD assurent un équilibre entre la demande et l'offre et ce sans cet objectif de l'enrichissement individuel par la marchandisation des services. C'est dans cette direction que nous voulons continuer de travailler avec Mme Proulx, afin que personne en situation de vulnérabilité ne soit laissée pour compte, prise dans une logique de marché. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et nous tendons la main à la nouvelle ministre responsable des Aînés », conclut M. J. Benoit Caron.

La clientèle des EÉSAD est majoritairement composée de femmes de plus de 65 ans vivant seules. Offrir des solutions de maintien à domicile durables, humaines et adaptées, c'est reconnaître le droit des aînés à vieillir chez eux, dans leur communauté, entourés de leurs repères. C'est aussi valoriser une société plus solidaire, qui mise sur la proximité, la dignité et la continuité de vie.

Prestataires de services de soutien à domicile privilégié du gouvernement du Québec, les EÉSAD contribuent activement depuis plusieurs années à la mise en œuvre des grands jalons du secteur. Le dépôt de la Politique nationale de soutien à domicile prévu cet hiver est attendu avec grand intérêt afin de confirmer le rôle essentiel de ce modèle économique exploité à des fins non lucratives dans les orientations gouvernementales. Les aînés et les personnes en perte d'autonomie du Québec n'ont pas le luxe d'attendre.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Présentes dans toutes les régions sociosanitaires du Québec et ancrées et voulues par leurs communautés, elles sont administrées par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives. Les EÉSAD offrent chaque année plus de 7,7 millions d'heures de services de proximité à près de 107 000 usagers, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et de répit et 6 millions d'heures de services d'aide à la vie domestique et de menus travaux. Employant plus de 10 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requise afin d'assurer un soutien et des services à domicile aux citoyens de tout le Québec.

