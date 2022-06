Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Une vision stratégique audacieuse, saluée par l'UMQ

MONTRÉAL, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a réagi positivement au dépôt aujourd'hui de la vision stratégique de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire (PNAAT) par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, et la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy. Pour la porte-parole des gouvernements de proximité, les constats, intentions et objectifs énoncés dans cette vision stratégique marquent un tournant important en aménagement du territoire.

Aux yeux de l'Union, la vision portée par la PNAAT est audacieuse, puisqu'elle propose une approche globale des enjeux liés à l'aménagement du territoire. Elle touche notamment à la qualité des milieux de vie, à la lutte aux changements climatiques, à la modernisation du cadre légal ainsi qu'aux interventions gouvernementales sur le territoire.

« Cette politique était très attendue par le milieu municipal, surtout dans un contexte où les lois qui guident nos actions en urbanisme datent de plus de 40 ans. Je suis confiant que les mesures découlant de la politique répondront aux particularités et dynamiques de chaque région. Par exemple, les orientations sur les noyaux villageois, les commerces de proximité et les infrastructures vertes permettront de mettre de l'avant des projets structurants et innovants partout au Québec. C'est particulièrement stimulant », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

L'Union a profité de l'occasion pour rappeler l'importance de moderniser la Loi sur l'expropriation, qui y est évoquée comme moyen de mise en œuvre envisagé. Rappelons que, lors des Assises 2022 de l'UMQ en mai dernier à Québec, le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, s'est engagé à entreprendre ce chantier dans un prochain mandat.

Au cours des mois à venir, l'UMQ collaborera pleinement à la démarche du gouvernement du Québec afin d'appliquer la vision présentée par l'élaboration du plan de mise en œuvre prévu pour l'hiver 2023. La protection juridique des milieux naturels ainsi que l'allègement règlementaire en aménagement du territoire feront notamment partie des préoccupations de l'Union.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]; Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec