Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - Le gouvernement du Québec soutient l'engagement du milieu municipal afin d'établir rapidement des objectifs clairs en habitation

QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce une avancée dans la démarche visant l'adoption de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) avec la publication d'une OGAT en matière d'habitation.

En procédant dès maintenant à l'adoption de cette OGAT, les organismes municipaux visés devront établir sans tarder un diagnostic et définir des cibles en habitation pour leur territoire. À terme, la nouvelle OGAT en matière d'habitation permettra d'accélérer la prise en compte des besoins en logement dans le schéma d'aménagement et de développement (SAD) des MRC concernées, cela dans le contexte où le Québec doit composer avec des défis importants liés au logement.

Cette orientation en matière d'habitation s'applique, dans un premier temps, à 23 MRC, ou villes ou agglomérations exerçant certaines compétences de MRC; sur ces territoires, les enjeux de rareté ou d'abordabilité des logements sont particulièrement importants. Les 78 autres MRC du Québec seront assujetties aux mêmes obligations dans un deuxième temps, soit lorsque l'ensemble des nouvelles OGAT, qui représentent les objectifs que poursuit le gouvernement en matière d'aménagement du territoire, entreront en vigueur.

Rappelons que les municipalités, par les compétences qui leur sont octroyées, disposent de leviers importants pour intervenir en habitation sur leur territoire.

Citation :

« Notre gouvernement agit sur plusieurs fronts pour faire face aux défis actuels relatifs au logement. Nous voulons mettre en place des solutions efficaces et pérennes et, pour cela, il est essentiel d'arrimer la planification en aménagement du territoire avec les besoins en habitation. En ce sens, l'adoption de l'OGAT en matière d'habitation est une action qui sera déterminante, à moyen et à long termes, pour maintenir dans le temps l'accélération du développement de l'offre de logements de qualité, accessibles et abordables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Annexe

Liste des MRC et villes visées par l'adoption de l'OGAT en matière d'habitation :

L es 19 MRC et les organismes équivalents situés en tout ou en partie sur le territoire des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec

Agglomération de Longueuil

Agglomération de Montréal

Agglomération de Québec

MRC de Beauharnois-Salaberry

MRC de Deux-Montagnes

MRC de L'Assomption

MRC de La Vallée-du- Richelieu

MRC de Marguerite-D'Youville

MRC de Roussillon

MRC de Rouville

MRC de Thérèse-De Blainville

MRC de Vaudreuil-Soulanges

MRC des Moulins

MRC de La Côte-de-Beaupré

MRC de La Jacques-Cartier

MRC de L'Île-d'Orléans

Ville de Lévis

Ville de Laval

Ville de Mirabel

Les quatre villes exerçant certaines compétences de MRC comprises dans une région métropolitaine de recensement et situées à l'extérieur d'une communauté métropolitaine

Ville de Gatineau

Ville de Saguenay

Ville de Sherbrooke

Ville de Trois-Rivières

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746