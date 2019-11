Politique de l'enfant de la Ville de Montréal - Des organismes de Montréal-Nord bénéficient de subventions supplémentaires

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'été 2019, le Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal a informé l'arrondissement de Montréal-Nord d'un budget résiduel disponible dans le cadre de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal. À la suite de cette annonce, l'arrondissement de Montréal-Nord a lancé un appel de projets auprès des instances de concertation locales de Montréal-Nord (Table de quartier de Montréal-Nord, Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord et la Concertation petite-enfance-famille de Montréal-Nord) et de leurs membres.

Au total, le financement de onze projets approuvés par le comité exécutif de la Ville de Montréal a été adopté lors de la séance du conseil d'arrondissement du 11 novembre 2019 pour une enveloppe globale de 131 656 $. Ces projets s'inscrivent tous dans l'un des axes priorisés par le Plan d'action collectif de Montréal-Nord Priorité Jeunesse 2017-2027 soit:

Axe 1 : la maturité et la persévérance scolaire, et la réussite éducative

Axe 2 : le développement des talents, l'employabilité et l'entrepreneuriat

Axe 3 : le vivre ensemble

Voici la liste des organismes et des projets qui bénéficieront du soutien financier :

Organisme Projet Montant accordé Concertation petite-enfance-famille de Montréal-Nord Complètement famille 30 036 $ Mener Autrement Soccer-basketball familial 21 360 $ Maison des jeunes l'Ouverture Aide aux devoirs 20 220 $ Rond-Point jeunesse au travail (Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé) Noël magique 16 950 $ Centre des femmes interculturel Claire Nos jeunes, une priorité de société 15 000 $ Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord Initiative à l'entrepreneuriat pour la jeunesse de Montréal-Nord 8 800 $ Les Fourchettes de l'Espoir École culinaire Les petits chefs 5 912 $ Les Fourchettes de l'Espoir Programme boîte à lunch 4 932 $ Fondation de la Visite Un village pour mon enfant 3 560 $ Coopérative de solidarité multisports plus de Montréal-Nord Jeux-lis, jeux-bouge ! 3 036 $ Cégep Marie-Victorin L'école des grands 1 850 $

Une nouvelle bien reçue

En septembre dernier, les résultats d'une étude visant à comparer la situation du financement des organismes communautaires de Montréal-Nord à celle des autres arrondissements de Montréal ont été rendus publics. Réalisée sous l'égide de l'arrondissement, de la Table de Quartier de Montréal-Nord, de la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord et de la Concertation Petite enfance-famille de Montréal-Nord, l'étude avait révélé d'importantes iniquités et soulevé de nombreux questionnements. « Les résultats de cette étude confirment nos doutes : les organismes communautaires de Montréal-Nord sont réellement sous-financés », avait alors affirmé la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

« Les résultats de l'étude nous ont fait beaucoup réagir et c'est normal. Nous avons beaucoup à faire et nous sommes prêts et déterminés à travailler ensemble, avec nos partenaires du milieu, pour faire rééquilibrer les choses. Mais je vous avoue que l'arrivée de ces nouvelles subventions fait du bien et que nous sommes vraiment très heureux de pouvoir financer ces projets », conclut-elle.

