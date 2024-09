Politique de développement culturel 2025-2030 - La Ville invite la population à se prononcer sur son plan stratégique pour l'avenir de la culture à Montréal

MONTRÉAL, le 20 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal a élaboré un projet de nouvelle Politique de développement culturel, un plan stratégique visant à renforcer et structurer les initiatives culturelles locales à travers la ville. Ce type de politique cherche à favoriser l'accès à la culture, à encourager la diversité des expressions culturelles et à soutenir la communauté culturelle, tout en s'assurant que la culture demeure un moteur de développement social et économique. La Ville invite la population, le milieu culturel et les partenaires à soumettre leurs avis et suggestions sur les orientations proposées.

À la lumière des constats et des défis définis par le contexte montréalais et le milieu culturel, le riche passé de la Ville de Montréal en matière de culture, ses deux Politiques de développement culturel précédentes et les autres plans phares municipaux, le projet de Politique place la population au cœur de l'action culturelle municipale. Il propose de repenser la manière dont les acteurs culturels et les partenaires collaborent pour développer la culture à Montréal. La politique de développement culturel propose ainsi une vision moderne de la place de la culture à Montréal, en précisant le rôle de chaque acteur dans son évolution et son rayonnement.

La Politique se fonde sur 5 principes directeurs et s'articule autour de 4 orientations, reposant sur 15 objectifs, qui concrétisent la vision de la culture du Montréal d'aujourd'hui et de demain.

Consultation publique

Ce projet de Politique s'appuie sur les orientations stratégiques de la Ville de Montréal et a été élaboré à partir des commentaires reçus lors des consultations, auxquelles plus de 1 500 personnes ont répondu ou participé. La population, le milieu culturel ainsi que les partenaires, sont invités à prendre connaissance du projet de Politique dès maintenant et à formuler leurs avis et suggestions sur les orientations proposées lors de l'examen public mené par la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports.

Pour consulter le projet de Politique de développement culturel de Montréal 2025-2030 et pour connaître les modalités de la consultation publique, consultez Projet de Politique de développement culturel de Montréal 2025-2030 | Réalisons Montréal (realisonsmtl.ca).

« La culture est au cœur de l'identité montréalaise. Elle rayonne dans nos quartiers ou dans notre centre-ville dynamique. Dans le contexte actuel, marqué notamment par des défis économiques, il est essentiel de réfléchir collectivement à la manière dont nous pouvons continuer à faire vivre et évoluer cette richesse culturelle. Comment développer notre culture, la rendre plus accessible sur l'ensemble du territoire et surtout, comment la Ville peut jouer un rôle plus stratégique en accompagnant et en soutenant les créateurs et les initiatives culturelles ? Il est également temps de réfléchir à certaines façons de faire, notamment en facilitant la communication entre les bailleurs de fonds et en optimisant les efforts pour soutenir nos priorités. Nous avons besoin d'entendre la population, le milieu culturel et nos partenaires pour entamer ce nouveau chapitre ensemble et bâtir une politique qui reflète les besoins et les aspirations de toutes et de tous », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif.

L'adoption de la nouvelle Politique de développement culturel 2025-2030 aura lieu au printemps 2025.

