Pôle de mobilité Masson : ouverture progressive dès le 23 décembre

MONTRÉAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le premier pôle de mobilité de l'Agence de mobilité durable sera progressivement mis en service dès le 23 décembre. Celui-ci est situé dans le quadrilatère entre la 9e avenue, la rue Masson, la 6e avenue et la rue Dandurand dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Ce pôle de mobilité a été conçu afin de rassembler en un seul lieu plusieurs modes de mobilité utilisés par les citoyen-ne-s. Parmi ceux-ci, des stationnements pour automobiles et pour vélos, de l'autopartage, des bornes de recharge électrique, mais aussi des installations comme des placottoirs.

Lors de la conception de cet aménagement, l'Agence a adapté certaines installations pour répondre aux besoins du voisinage. Ainsi, le stationnement est muni de lampadaires D.E.L. directionnels qui permettent d'éclairer le stationnement tout en respectant l'intimité des résidents vivant à proximité. L'Agence ne permet plus la circulation automobile transversale entre les stationnements. Ainsi, les ruelles ne croiseront plus de chemins réservés pour automobiles, rendant leur utilisation beaucoup plus sécuritaire. Les terrains ont été réaménagés afin de verdir l'espace pour réduire les îlots de chaleur et contribuer à la gestion de l'eau pluviale. Les bornes de recharge électrique seront installées d'ici la fin du mois. Certains mobiliers, tels que les placottoirs, seront installés au printemps 2024

« Sans aucun doute, ce pôle de mobilité répond à des besoins de transport actuels et futurs des Montréalaises et des Montréalais et un virage vers la mobilité intégrée. Il se démarque avec ses installations qui facilitent l'utilisation des transports actifs et collectifs et par son aménagement qui laisse une plus grande place à la verdure », explique Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal.

Pour plus de détails sur ce pôle de mobilité, veuillez consulter la page Pôle de mobilité sur le site Web de l'Agence.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

Pour plus d'informations sur l'Agence et ses services, visitez son site Web : www.agencemobilitedurable.ca

Suivez l'Agence sur les médias sociaux : Facebook, LinkedIn, X et Instagram

SOURCE Agence de mobilité durable

Renseignements: Relations médias : [email protected]