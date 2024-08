MONTRÉAL, le 5 août 2024 /CNW/ - Hydro-Québec annonce la vente de sa filiale Cléo à Polara, entreprise québécoise spécialisée dans les solutions complètes d'infrastructure pour l'électrification de parcs de véhicules.

Fondée en 2020 par Hydro-Québec, Cléo se spécialise dans la gestion des parcs de véhicules électriques commerciaux, offrant notamment une plateforme intelligente de gestion de la recharge aux exploitants des parcs.

Cette transaction témoigne du succès de la stratégie d'Hydro-Québec, qui avait lancé Cléo afin de répondre aux besoins d'accompagnement en électrification des parcs de véhicules commerciaux non comblés par le marché. La jeune entreprise ayant franchi une étape importante dans sa croissance, Hydro-Québec et Polara ont jugé la conjoncture favorable à la conclusion d'une entente. Cette transaction assure que Cléo demeure entre des mains québécoises et permet à Hydro-Québec de recentrer ses activités sur sa mission de base, dont l'exploitation du réseau Circuit électrique, qui n'est pas touché par cette transaction.

Depuis sa création, Polara, entreprise du groupe Girardin, s'est imposée comme un acteur incontournable dans le domaine de l'électrification des parcs de véhicules, offrant des solutions complètes et durables à ses clients. Grâce à cette acquisition, Polara renforce ses capacités en vue d'accélérer l'électrification de la mobilité. Réputée pour ses solutions innovantes et son engagement envers la décarbonation, Polara est idéalement positionnée pour propulser Cléo.

Pour sa part, Cléo continuera à contribuer à la décarbonation du Québec, tout en élargissant ses horizons. En effet, cette vente lui ouvrira de nouvelles perspectives de croissance et d'innovation. Cette union de deux entreprises québécoises solidifie ainsi le leadership du Québec dans l'électrification des transports.

Citations

« Nous sommes fiers de ce que Cléo a accompli en si peu de temps. En intégrant Polara, Cléo pourra bénéficier d'un accès à un public encore plus large. Cette vente est porteuse pour toutes les parties, et nous sommes convaincus que Polara permettra à Cléo d'accélérer l'atteinte de ses objectifs. Je tiens à remercier Jeff Desruisseaux pour la vision et le leadership qu'il a apportés à Cléo. »

- Maxime Aucoin, vice-président exécutif - Stratégie et finances à Hydro-Québec

« Cléo a toujours été à l'avant-garde de l'électrification des parcs de véhicules au Québec. Notre plateforme intelligente et nos solutions sur mesure ont démontré leur efficacité et leur valeur au sein d'une multitude d'entreprises. En rejoignant Polara, l'équipe de Cléo pourra étendre son expertise et ses technologies à une échelle plus vaste tout en continuant à innover pour favoriser la décarbonation des transports. »

- Jeff Desruisseaux, président-directeur général de Cléo

« L'acquisition de Cléo marque une avancée considérable pour Polara. Ce virage important nous permettra d'accompagner nos clients de la conception à la mise en œuvre, en tenant compte des solutions avancées de gestion intelligente de la recharge. En intégrant la technologie et l'expertise de Cléo, Polara renforce sa position de leader dans le domaine des solutions d'électrification et se dote des capacités nécessaires pour répondre aux besoins croissants des clients de l'Amérique du Nord. Cette transaction accélérera la transition vers des transports plus propres tout en propulsant l'innovation et l'excellence. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Cléo dans la famille Polara et nous nous réjouissons de bâtir avec elle un avenir plus vert et écoresponsable. »

- Sébastien Fournier, président-directeur général de Polara

