MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - Suivant la fusion en août dernier de Polara et de Cleo, entreprises québécoises offrant des solutions de recharge pour parcs de véhicules commerciaux, les deux entités dévoilent aujourd'hui leur nouvel environnement de marques et le repositionnement de leur offre respective.

Ces nouvelles avenues s'illustrent d'abord de façon visuelle. Sous le signe de l'harmonie, de la continuité et de l'évolution, les logos de Polara et de Cleo conservent leur particularité unique, mais bénéficient d'une touche de modernité. Pour représenter l'univers commun, les logos partagent maintenant la même police, et le même « O » caractéristique.

Ainsi, l'entreprise Polara continue à soutenir le succès de la transition énergétique avec des solutions 360 degrés pour l'électrification des parcs de véhicules commerciaux, de l'étude de flotte à la gestion quotidienne de la recharge. De son côté, Cleo, ancienne filiale d'Hydro-Québec et maintenant un produit de Polara, poursuit ses activités avec sa plateforme intelligente de gestion de la recharge.

La gestion de l'énergie, au cœur de l'approche de Polara et de Cleo

La plateforme Cleo se démarque par de nouvelles fonctionnalités phares depuis son acquisition l'été dernier par Polara, dont des opportunités de monétisation des activités de recharge. En effet, Cleo joue un rôle central dans la valorisation des unités de conformité carbone dont peuvent profiter les gestionnaires de parcs de véhicules électriques en produisant les rapports nécessaires à leur création.

Plus encore, la capacité de Cleo à déplacer automatiquement la recharge des véhicules commerciaux sans impacter leurs opérations s'est avérée déterminante dans la mise sur pied du programme exclusif de gestion de la demande de puissance de Polara avec Hydro-Québec. Pour la première année, ce sont environ 15 sites qui ont participé à jusqu'à 12 événements de pointe hivernaux annoncés par Hydro-Québec entre le 1er décembre et le 31 mars, permettant de libérer, d'après les estimations, environ 3 MW et allégeant de façon notable la pression sur le réseau public. De leur côté, les opérateurs participants pourront obtenir un crédit substantiel sur leur facture d'électricité pouvant représenter plusieurs milliers de dollars pour la saison hivernale grâce aux ristournes offertes par le fournisseur d'énergie en échange du déplacement de puissance. Le programme sera reconduit l'année prochaine, offrant la chance à davantage de gestionnaires de parcs d'économiser!

Les résultats préliminaires de ce projet pilote, ainsi que les nouvelles images de marque de Polara et de Cleo ont été présentés pour la première fois au public à l'occasion d'Impulsion, un événement de Propulsion Québec qui se tenait les 31 mars et 1er avril au Palais des congrès de Montréal.

Citation

« Avec le repositionnement de l'offre de Polara et de celle de Cléo, ainsi qu'avec ces nouvelles images de marque modernes et cohérentes, nous sommes prêts à répondre à l'ensemble des besoins des opérateurs de flottes nord-américains. Ces identités améliorées sont l'aboutissement d'une réflexion de plusieurs mois où l'expérience client était au cœur de nos préoccupations, et elles marquent la suite d'une belle aventure conjointe en électrification des transports commerciaux! »

- Sébastien Fournier, président de Polara

À propos de Polara

Polara est une compagnie du groupe Girardin spécialisée en infrastructure et en logiciel pour flottes de véhicules électriques. Elle s'associe aux gestionnaires de parcs de véhicules tout au long de leur parcours d'électrification, de la conception de leur infrastructure à la gestion dynamique de leurs activités quotidiennes de recharge. En tant qu'expert en électrification, Polara fournit des solutions de recharge sur mesure, innovantes et performantes, permettant aux clients d'optimiser leur transition énergétique tout en leur offrant des opportunités de monétisation. Ses produits phares sont l'unité de distribution électrique CHRGPK et la plateforme intelligente de gestion de la recharge Cleo.

