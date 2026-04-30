TORONTO, 30 avril 2026 /CNW/ - PointsBet Canada a lancé sa nouvelle plateforme d'agrégation et de bonus de casino avec Bede Gaming, à la suite d'un processus de sélection concurrentiel.

L'exploitant ontarien de paris sportifs et de casinos, qui pilote sa marque pointsbet.ca au moyen d'une plateforme exclusive conçue à l'origine par sa société mère australienne, était à la recherche d'un fournisseur externe pour offrir des solutions de pointe d'agrégation de contenu et d'engagement des joueurs pour le marché canadien des jeux en ligne.

La nouvelle solution par l'entremise de Bede Gaming a maintenant été lancée avec succès dans l'environnement des joueurs de PointsBet Canada, offrant une vaste bibliothèque de contenu nouveau et intéressant aux utilisateurs. La plateforme d'agrégation d'API ouvertes permet notamment à l'opérateur d'accéder à un vaste catalogue de casinos comprenant Games Global, Pragmatic Play, Play'n GO, Light & Wonder, et d'autres.

Ce partenariat renforcera la stratégie de casino de PointsBet Canada en permettant une acquisition de joueurs plus compétitive et une meilleure rétention à long terme grâce à une expérience utilisateur optimisée. Le catalogue complet de contenu et la boîte à outils d'engagement de Bede offrent une plus grande configurabilité et flexibilité dans la gestion des promotions, les flux de travail de campagne avancés et la segmentation automatisée du cycle de vie des joueurs.

Bede assurera également la stabilité et l'efficacité opérationnelles grâce à des processus de soutien éprouvés, à une infrastructure fiable avec un temps de disponibilité de 99,99 % et à une surveillance 24/7 à partir de son centre d'exploitation du réseau.

« Notre stratégie met l'accent sur la prestation d'un contenu numérique de premier plan qui crée un engagement exceptionnel des joueurs », déclare Scott Vanderwel, chef de la direction de PointsBet Canada. « Je suis enthousiasmé par les outils novateurs que nous avons maintenant à notre disposition avec Bede. Ce partenariat nous offre un solide positionnement en Ontario et nous prépare à la croissance future dans d'autres marchés canadiens. »

En plus d'alimenter l'offre iCasino de PointsBet en Ontario, la nouvelle entente pluriannuelle élargit le portefeuille international de Bede et établit une feuille de route commune pour les futurs lancements provinciaux, y compris en Alberta, à mesure que de nouveaux marchés réglementés émergent au Canada.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de PointsBet Canada et nous nous réjouissons à la perspective de soutenir ses objectifs ambitieux au Canada », déclare Colin Cole-Johnson, chef de la direction de Bede. « Notre modèle de partenariat signifie que nous nous mobilisons pour soutenir les stratégies de nos clients, et nous sommes ravis de le démontrer déjà grâce au lancement réussi de cette nouvelle solution de casino. Bede demeure déterminée à fournir des solutions techniques stables, sûres et novatrices aux marchés des jeux réglementés en Amérique du Nord. »

À propos de PointsBet

PointsBet est un chef de file des jeux en ligne au service des joueurs canadiens par l'entremise de sa plateforme pointsbet.ca. Exerçant ses activités sur les marchés réglementés, notamment en Ontario, l'entreprise propose des paris sportifs novateurs, des mises sur des courses et des produits de casino alimentés par sa plateforme nuagique exclusive et évolutive. PointsBet maintient ses activités en Australie et au Canada et est maintenant détenue en majorité par MIXI Australia après la conclusion de son offre publique de rachat en 2025.

À propos de Bede

Bede Gaming, qui fait partie du MERKUR GROUP, est un fournisseur leader de logiciels pour l'industrie du jeu en ligne, alimentant certaines des plus grandes marques du secteur. Bede Gaming fournit aux exploitants visionnaires des solutions innovantes pour réaliser une croissance numérique significative dans les casinos, les loteries, les paris sportifs et le bingo.

La plateforme de jeu primée développée par Bede traite des milliards de transactions par an. La plateforme est évolutive, modulaire et adaptable avec des API ouvertes, ce qui permet aux opérateurs d'utiliser ses outils sur mesure ou de s'intégrer de façon transparente à tout logiciel tiers. La plateforme s'intègre également dans des systèmes terrestres offrant une véritable solution de convergence omnicanal. En plus de la plateforme, Bede propose des applications natives et des services de développement frontal ainsi qu'une solide boîte à outils de production de rapports, le tout reposant sur une technologie de pointe. Grâce à la plateforme et aux services de Bede, les clients internationaux ont pu réaliser une croissance significative et durable sur des marchés numériques hautement concurrentiels.

La plateforme Bede gère actuellement un portefeuille d'opérateurs clients de renommée mondiale dans cinq marchés, y compris des sociétés de jeu et de loterie cotées en bourse et privées. Basé à Newcastle upon Tyne (Royaume-Uni), la société est soutenue par des effectifs internationaux de 300 personnes sur trois continents. Bede, qui est certifié ISO 27001, est homologué par la Gambling Commission (UKGC) au Royaume-Uni, la Western Cape Gambling and Racing Board (WCGRB) en Afrique du Sud, la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO), l'Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC) et la Malta Gaming Authority (MGA).

Contacts

Andrea Pierce

Responsable des communications

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PointsBet Canada

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SOURCE PointsBet