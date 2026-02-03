TORONTO, 3 février 2026 /CNW/ - La société PointsBet Canada a annoncé aujourd'hui avoir ouvert le processus d'inscription en Alberta, ce qui lui permet désormais de commencer des activités commerciales et de prendre pied dans la province, au moment où l'Alberta s'apprête à devenir le deuxième marché de jeux en ligne réglementé ouvert et concurrentiel au Canada.

Les résidents éligibles de l'Alberta peuvent à présent se préinscrire à l'adresse https://www.pointsbet.ca/ pour recevoir une notification dès le lancement de PointsBet, ainsi qu'une offre de bienvenue exclusive avant le déploiement complet de la plateforme, prévu au cours des prochains mois.

Selon le processus simplifié de l'Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (Agence de réglementation des jeux, des alcools et du cannabis en Alberta - AGLC), PointsBet Canada peut présenter son expérience dans le domaine des paris sportifs et des casinos en ligne haut de gamme alors même que se poursuivent les dernières étapes de l'inscription.

« La transition de l'Alberta vers un cadre ouvert et concurrentiel pour les jeux en ligne est une étape positive pour les joueurs canadiens, qui leur offre plus de choix et protège davantage les consommateurs dans un environnement sûr et réglementé », a déclaré Scott Vanderwel, chef de la direction de PointsBet Canada. « Nous sommes heureux de proposer nos produits novateurs de paris sportifs et de casinos en ligne axés sur le Canada aux résidents de l'Alberta, en nous appuyant sur une vitesse de performance à la pointe du secteur, sur des outils de jeu responsables et sur notre expérience locale. »

PointsBet Canada demeure déterminée à garantir une expérience rapide, fiable et divertissante, alimentée par sa plateforme technologique exclusive. L'entreprise est fière d'avoir construit un site de paris sportifs authentiquement canadien, géré par des collaborateurs canadiens et conçu spécifiquement pour répondre aux besoins du marché canadien.

À propos de PointsBet Canada

PointsBet Canada est un chef de file des paris sportifs et des jeux en ligne, qui met ses services à la disposition des joueurs canadiens par l'entremise de sa plateforme pointsbet.ca. Exerçant ses activités sur les marchés réglementés, notamment en Ontario, l'entreprise propose des paris sportifs novateurs, des paris sur des courses et des produits de casino alimentés par sa plateforme en nuage exclusive et évolutive. Désormais majoritairement détenue par MIXI Australia après la conclusion de son offre publique d'achat, PointsBet est active en Australie et au Canada.

