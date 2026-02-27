TORONTO, 27 février 2026 /CNW/ - PointsBet Canada a confirmé aujourd'hui qu'il demandera une audience devant le Tribunal d'appel en matière de permis pour contester l'avis de projet d'ordonnance émis par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) le 12 février 2026, proposant une suspension de cinq jours de son enregistrement comme exploitant.

PointsBet estime que la sanction proposée est disproportionnée par rapport à l'affaire isolée en question, qui découle d'une erreur humaine. Il ne s'agissait pas d'un échec systémique et il n'y avait aucune intention de cacher des renseignements. Après avoir identifié les données exactes, PointsBet les a immédiatement divulguées et a pleinement collaboré avec la CAJO tout au long de l'enquête.

« Nous avons un solide bilan de conformité en Ontario et nous demeurons pleinement engagés à respecter les normes les plus élevées en matière d'intégrité et de protection des joueurs », déclare Scott Vanderwel, chef de la direction de PointsBet Canada. « Nous avons hâte de présenter notre dossier au tribunal. »

D'autres mises à jour seront fournies au fur et à mesure de l'évolution du dossier.

