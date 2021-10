Points saillants de la visite d'État de la gouverneure générale en République fédérale d'Allemagne

BERLIN, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Leurs Excellences la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Grant Fraser, ont clôturé leur visite d'État en République fédérale d'Allemagne, qui s'est déroulée du 17 au 21 octobre 2021, avec des escales à Berlin et à Francfort. Cette visite a ouvert les portes à une collaboration accrue entre nos deux pays.

À Berlin, la gouverneure générale a renforcé la profonde amitié qu'entretiennent le Canada et l'Allemagne lors de rencontres avec Son Excellence Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, et avec Son Excellence Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne. La gouverneure générale a notamment félicité la chancelière pour ses 16 années de leadership au sein de la communauté internationale.

La gouverneure générale a également eu le privilège de représenter le Canada, qui était l'invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort, le plus grand salon mondial du secteur de l'édition et de la création. Lors de son allocution à la cérémonie d'ouverture, elle a fait ressortir la riche diversité qui se reflète dans les arts et la littérature du Canada. Cet événement international a été une occasion privilégiée de mettre en valeur le talent et le pluralisme des écrivains, des illustrateurs et des artistes canadiens.

Leurs Excellences ont également visité le Humboldt Forum et le Musée juif à Berlin, ainsi que le Musée d'archéologie de Francfort, ce qui leur a permis de prendre part à des événements visant à approfondir les liens culturels canado-allemands et à favoriser une meilleure compréhension des enjeux communs du passé des deux pays.

Pendant cette première visite d'État, la gouverneure générale était accompagnée d'une petite délégation de Canadiens et Canadiennes de premier plan : Louise Bernice Halfe - Sky Dancer, poète officielle du Parlement; Lisa Koperqualuk, vice-présidente, Affaires internationales, Conseil circumpolaire inuit - Canada; Nik Nanos, président, comité exécutif, Atlantic Brücke Canada; et Kim Thúy, écrivaine.

Citation

« En tant qu'invité d'honneur du plus important rassemblement mondial d'œuvres artistiques et littéraires, le Canada a eu l'occasion de faire découvrir à la planète la beauté, la créativité et la diversité qui alimentent notre imaginaire collectif et qui se reflètent dans nos œuvres littéraires. »

- la gouverneure générale Mary May Simon

Faits en bref

Il s'agissait de la première visite à l'étranger de Son Excellence en tant que gouverneure générale. La dernière visite d'État en Allemagne remonte à 2001, laquelle a été effectuée par la très honorable Adrienne Clarkson , alors gouverneure générale.

, alors gouverneure générale. Le gouverneur général joue un rôle important dans les relations internationales du Canada en effectuant des visites d'État à l'étranger, comme celle-ci, dans le but de renforcer les relations du Canada avec le monde et de promouvoir l'excellence canadienne.

en effectuant des visites d'État à l'étranger, comme celle-ci, dans le but de renforcer les relations du avec le monde et de promouvoir l'excellence canadienne. La Frankfurter Buchmesse (Foire du livre de Francfort) accueille chaque année près de 300 000 visiteurs en moyenne (chiffres d'avant la pandémie). Depuis 1949, elle est une plaque tournante dans le monde pour l'échange d'idées par le biais de la littérature et d'autres manifestations culturelles.

(Foire du livre de Francfort) accueille chaque année près de 300 000 visiteurs en moyenne (chiffres d'avant la pandémie). Depuis 1949, elle est une plaque tournante dans le monde pour l'échange d'idées par le biais de la littérature et d'autres manifestations culturelles. Leurs Excellences ainsi que les membres de la délégation et le personnel qui les accompagnent seront soumis à un test PCR de dépistage de la COVID-19 avant leur retour au Canada .

. En tant que l'une des principales négociatrices dans la création du Conseil international de l'Arctique, Son Excellence a contribué à poser les bases sur lesquelles les deux pays - le Canada en tant qu'État arctique et l'Allemagne en tant qu'observateur permanent au Conseil - collaborent actuellement dans le cadre de projets axés sur l'Arctique dans les domaines de l'action climatique, la biodiversité et la durabilité.

