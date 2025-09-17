Pointe-Claire vote pour la grève

POINTE-CLAIRE, QC , le 17 sept. 2025 /CNW/ - Hier soir, les cols bleus de la Ville de Pointe-Claire, représentés par le Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal (SCFP 301), ont voté à 100 % pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« On a vu ça dans plusieurs villes sur l'île de Montréal. Les cols bleus offrent un soutien indéniable à leur comité de négociation en votant pour des moyens de pression. La mobilisation sert à faire avancer les discussions pour arriver à une entente. Je remercie les membres pour leur appui et leur confiance », de dire Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

On dénombre environ 160 cols bleus à Ville de Pointe-Claire. Leur dernière convention collective est échue depuis le 31 décembre 2023.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

