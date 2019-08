Point de presse - Journée nationale des Gardiens de la paix 2019

Date : 7 août 2019

Heure et lieu : Veuillez consulter les disponibilités individuelles de chacun et chacune.

Le saviez-vous?

L'année 2019 marque le 30 e anniversaire de la participation de la GRC à des opérations de paix et de stabilisation. En effet, sa première mission de ce type a eu lieu en 1989, où un contingent de cent membres de la GRC a été déployé en Namibie.

. La sergente (serg.) Erin Coates a été la première policière canadienne à participer à un déploiement en Irak.

a été la première policière canadienne à participer à un déploiement en Irak. Officiellement établie en 2008, la date de la Journée nationale des Gardiens de la paix a été choisie afin de se rappeler l'événement du 9 août 1974, au cours duquel neuf Casques bleus canadiens qui servaient au sein de la Force d'urgence des Nations Unies en Égypte et en Israël ont perdu la vie lorsque leur avion a été abattu en Syrie.

La Journée nationale des Gardiens de la paix permet aux Canadiens et Canadiennes d'exprimer leur fierté à l'égard non seulement des membres des Forces armées canadiennes, mais également des membres de la GRC, des forces policières provinciales, régionales et municipales, des corps diplomatiques et des civils qui ont contribué ou qui contribuent encore aux opérations nationales et internationales de maintien de la paix et de la sécurité.

Policiers canadiens disponibles pour entrevue

Surintendante Kelly Bradshaw

Gendarmerie royale du Canada

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)

Actuellement en mission au Mali

Unilingue (anglais)

Disponible par téléphone seulement : 10 h à 12 h HAE

La surintendante Kelly Bradshaw est la commandante du contingent canadien à la tête de tous les policiers canadiens au Mali. Elle fait partie de l'Unité de planification stratégique intégrée de la MINUSMA. Elle compte plus de 23 ans d'expérience au sein de la GRC lors desquelles elle a travaillé en Colombie-Britannique et à l'administration centrale à Ottawa. Elle possède une vaste expérience des services de police généraux, du maintien de l'ordre public (antiémeute), des services de police fédéraux et de la sécurité nationale, des ressources humaines et des Services d'enquêtes techniques. Elle détient aussi une maîtrise en analyse et gestion de conflit (international) et est la fière maman de deux garçons.

Sergent Stevens Hamelin

Service de police de la ville de Montréal

Mission de renforcement de la capacité de l'Union européenne, EUCAP Sahel Mali

Actuellement en mission au Mali

Bilingue

Disponible par téléphone seulement : 12 h à 16 h HAE

Le sergent Stevens Hamelin est le premier policier canadien affecté à la mission de renforcement de la capacité de l'Union européenne, EUCAP Sahel Mali. Il compte plus de 26 ans d'expérience en tant que policier, y compris 22 années à travailler pour la Ville de Montréal. Motivé par un désir de participer à une mission de paix depuis 1999, il a enfin eu la chance d'aller en mission à Haïti en 2011‑2012 et travaille maintenant à Bamako (Mali) à titre de formateur en gestion des ressources humaines pour les superviseurs de la police, de la gendarmerie et de la garde maliennes.

Surintendant principal Glenn Martindale

Gendarmerie royale du Canada

Mission de police canadienne en Ukraine

Actuellement en mission en Ukraine

Bilingue

Disponible par téléphone seulement : 9 h 30 à 11 h HAE

Le surintendant principal (surint. pr.) Glenn Martindale est le commandant du contingent pour la mission de police canadienne en Ukraine. À ce titre, il dirige un déploiement de plus de 20 agents qui donnent de la formation sur un éventail de sujets, y compris la sécurité policière, les enquêtes criminelles, la désescalade et la réponse aux crises ainsi que la prévention et la réponse à la violence sexuelle et sexospécifique. Le surint.pr. Martindale est membre de la GRC depuis 30 ans et a travaillé dans différents secteurs des activités policières, y compris les Services généraux, un groupe mixte de la Section antidrogue dirigeant des enquêtes sur le crime organisé, l'Équipe intégrée de la sécurité nationale et les Opérations secrètes pour lesquelles il a aussi été le directeur. En 2006, il a joint le Programme de police internationale de la GRC dans le cadre duquel il a été agent de liaison pendant quatre ans à La Haye (Pays-Bas). De plus, lors de sa carrière en police internationale, il a dirigé le Bureau central national d'INTERPOL au Canada. Le surint.pr. Martindale est marié à Cathy depuis plus de 30 ans et il est l'heureux père de deux enfants.

Sergente Erin Coates

Service de police de Saskatoon

Force opérationnelle interarmées multinationale - Opération Inherent Resolve, force de police - Groupe de la formation en Irak

Déployée en Irak en 2018‑2019

Unilingue (anglais)

Disponibilité : communiquez avec le Service de police de Saskatoon (au 306 657‑5655 ou au media@saskatoonpolice.ca)

La serg. Erin Coates a été la première agente de police canadienne à être déployée en Irak. Elle faisait partie de l'équipe qui fournit de la formation clé aux organisations de sécurité civile du gouvernement de l'Irak notamment responsable de l'amélioration et de la mise en œuvre d'un cours sur les femmes dans la police destiné aux policières irakiennes. La serg. Coates est membre du Service de police de Saskatoon depuis 19 ans. Elle détient notamment un baccalauréat ès sciences avec majeure en justice pénale et mineure en sociologie. Pendant sa carrière de policière, elle a travaillé pour le Groupe antidrogue intégré, l'Unité mixte des produits de la criminalité, le Groupe des crimes sexuels, une section de la division des patrouilles et le Groupe des crimes majeurs. Elle a accumulé une vaste expérience dans le cadre d'une variété d'enquêtes criminelles, et elle s'est plu à donner de la formation dans son domaine d'expertise, notamment sur la rédaction de mandat de perquisition.

