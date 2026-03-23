Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
23 mars, 2026, 18:12 ET
QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière de Laïcité, Pascal Bérubé, tiendront un point de presse, le mardi 24 mars 2026 à 10h30.
Sujets: Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
DATE : Le 24 mars 2026
HEURE : 10h30
LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)
Hôtel du Parlement
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
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