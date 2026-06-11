AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois - Bilan de fin de session
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
11 juin, 2026, 16:34 ET
QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, le député de Jean-Talon, Pascal Paradis, la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, ainsi que la députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, tiendront un point de presse, le vendredi 12 juin 2026 à 9h15.
Sujet : Bilan de fin de session
AIDE-MÉMOIRE
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DATE :
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Le 12 juin 2026
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HEURE :
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9h15
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LIEU :
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Pied de l'escalier central - Hall principal
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
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