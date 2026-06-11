AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois - Bilan de fin de session

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

11 juin, 2026, 16:34 ET

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, le député de Jean-Talon, Pascal Paradis, la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, ainsi que la députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, tiendront un point de presse, le vendredi 12 juin 2026 à 9h15.

Sujet : Bilan de fin de session

AIDE-MÉMOIRE

DATE :        

Le 12 juin 2026

 

HEURE :    

9h15

 

LIEU :          

Pied de l'escalier central - Hall principal
Hôtel du Parlement
Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

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