/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois - Bilan de fin de session/

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, le député de Jean-Talon, Pascal Paradis, la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, le député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, ainsi que la députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, tiendront un point de presse, le vendredi 12 juin 2026 à 9h15.

Sujet : Bilan de fin de session

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 12 juin 2026 HEURE : 9h15 LIEU : Pied de l'escalier central - Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]