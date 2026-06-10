AVIS AUX MÉDIAS - Présence des candidats investis du Parti Québécois à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef et les députés du Parti Québécois se réuniront en caucus statutaire ce mercredi 10 juin 2026 à 13h à la salle Pauline-Marois

Pour l'occasion, une trentaine de candidats investis du Parti Québécois pour l'élection de 2026 seront présents. Une prise d'images pour les médias aura lieu.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le mercredi 10 juin 2026

13h00 - Caucus du Parti Québécois et prise d'images pour les médias - Salle Pauline-Marois

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]