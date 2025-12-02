Élargissement et réaménagement de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie - Un premier tronçon doublé ouvert!

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Après trois années de travaux majeurs, un premier tronçon doublé de près de 7 km sur l'autoroute 55 a été ouvert à la circulation ce matin. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, soulignent cette mise en service, dans le cadre du projet d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie.

Ainsi, les usagers de la route circulent dorénavant sur une nouvelle chaussée à voies séparées entre l'autoroute 20 à Sainte-Eulalie et le nord du 10e rang à Saint-Wenceslas.

Dans le but d'accroître la sécurité des usagers en réduisant les risques de collisions, le doublement de la chaussée s'accompagne de l'installation de nouvelles clôtures anti-intrusion plus hautes et plus durables afin de limiter l'accès des animaux à la route. Pour maintenir la connectivité des milieux naturels, des passages fauniques ont été intégrés aux quatre ponceaux construits sur le tronçon, alors que des dispositifs, comme des sautoirs et des portes anticervidés, ont été aménagés afin de permettre aux animaux de regagner leur habitat en cas d'intrusion.

Citations

« L'ouverture de ce premier tronçon doublé est une excellente nouvelle. Il s'agit d'un exemple concret de notre volonté d'améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements pour les usagers du Centre-du-Québec. Cette première mise en service réalisée en 2025 est une promesse tenue envers la population. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis particulièrement fier de voir ce premier segment de l'autoroute 55 enfin doublé. Cette réalisation confirme notre engagement à améliorer cet axe incontournable, non seulement pour renforcer la sécurité et la fluidité de la circulation, mais aussi pour soutenir la vitalité économique de toute notre région. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Des travaux de finalisation se poursuivront au cours des prochaines semaines. Pour ce faire, la voie de gauche en direction sud demeurera fermée sur un court tronçon. Des fermetures de nuit de la nouvelle chaussée sont à prévoir.

Le projet d'élargissement et de réaménagement de l'autoroute 55 consiste à doubler les voies sur plus de 27 km entre Bécancour et Sainte-Eulalie et à réaménager les 4 intersections situées dans le secteur nord.

